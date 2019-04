Una periodista de La Sexta es disculpa amb Gerard Piqué

La periodista María Martínez, presentadora de 'La Sexta deportes', ha demanat disculpes a Gerard Piqué per haver insinuat que les seves paraules a 'La resistencia' de Movistar+ estaven darrere de les amenaces contra el blanc-i-blau Adrià Pedrosa, que va jugar com a titular en el derbi disputat al Camp Nou el cap de setmana passat. Entre altres coses, durant la seva intervenció al programa d'humor, Piqué va assegurar que el seu patrimoni era superior al pressupost anual de l'Espanyol.

"Piqué, ja ho saben, es va dedicar tota la setmana a escalfar el derbi contra l'Espanyol. I qui ho va pagar? L'últim a arribar. Pedrosa es va acostar amb gest innocent a Leo Messi per demanar-li la samarreta després del partit. Aquest gest no va agradar gens a l'afició perica i Pedrosa fins i tot ha rebut amenaces de mort. ¿I tot per què? Per escalfar una rivalitat de la manera que ho fa Piqué", va assegurar la periodista.

Després d'aquesta afirmació, la periodista va rebre forces crítiques d'usuaris de les xarxes que consideraven injust culpabilitzar Piqué per les amenaces dutes a terme per diversos aficionats. Finalment, ahir Martínez va fer publica una disculpa a través del seu perfil de Twitter en la qual reconeixia que l'anàlisi que havia fet havia estat desafortunat.

"Evidentment, Piqué i els seus comentaris no són en cap cas responsables del comportament d'alguns descerebrats. Per això avui ens hem de disculpar", diu el comunicat de Martínez.