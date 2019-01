Els periodistes de TVE urgeixen a resoldre el concurs per escollir el nou president

El consell d'informatius de Televisió Espanyola reclama que es resolgui "amb urgència" el concurs públic per escollir el nou consell d'administració de RTVE, incloent-hi el president. En un comunicat, aquest òrgan format per periodistes de la televisió pública i que té la missió de vetllar per la qualitat de la informació lamenta que els constants endarreriments en la resolució d'aquest procediment estan perjudicant "la necessària estabilitat de la corporació" i han afectat "la imatge" de la seva "independència editorial".

"L'administració única provisional s'està mantenint en el temps més del que seria desitjable, tenint en compte que continuem aspirant a un consell d'administració escollit per concurs i en què el president compti amb el consens parlamentari", diu el document. Precisament, aquest dimecres va fer mig any que Rosa María Mateo va prendre possessió com a administradora única, un càrrec que havia de ser interí però que les dificultats per completar el concurs públic estan obligant a mantenir durant més temps del previst.

El consell d'informatius demana tancar urgentment aquesta etapa provisional per dos motius: "D'una banda –diu el document–, és necessària l'estabilitat en les més altes instàncies de la corporació, per poder desenvolupar un projecte de programació informativa amb perspectives de futur. De l'altra, és imprescindible aturar com més aviat millor les interessades campanyes de desprestigi, que, sobretot, pretenen coartar el llibre exercici professional i transmetre una imatge deformada dels seus informatius".

En aquest sentit, el consell demana "a tots els partits polítics, sense cap excepció", que "demostrin amb fets la voluntat de consens al voltant de la construcció d'una radiotelevisió pública independent i al servei de la societat en conjunt", i els exigeix que "treguin TVE de les seves legítimes disputes partidistes" i "renunciïn a intentar mantenir la seva influència en els òrgans de direcció". "En una societat democràtica és inadmissible la intromissió del poder polític en la pràctica professional dels periodistes als mitjans de comunicació de titularitat pública", recorda el document, i afegeix que el concurs que s'ha posat en marxa per escollir la nova cúpula de RTVE, tot i ser "millorable", és un pas correcte, que afavoreix la independència de RTVE davant del poder polític".

De totes maneres, res fa pensar que el concurs públic es pugui resoldre de manera imminent. El comitè d'experts que va avaluar els 95 candidats admesos al procediment va fer pública la llista de 20 finalistes a mitjans de desembre, però com a mínim una vintena d'aspirants hi han presentat al·legacions, i algun fins i tot té intenció d'arribar fins al Tribunal Suprem. Això amenaça de provocar nous endarreriments (o fins i tot l'anul·lació definitiva) en un concurs que la llei obliga a celebrar des del setembre del 2017 i que es va convocar el juliol passat, però que ha estat ple d'entrebancs.

La setmana passada, la secció sindical de la UGT a RTVE va emetre un comunicat en què considerava "molt deficient" la gestió de Mateo, denunciava la mala relació que manté amb els treballadors i algunes pràctiques poc transparents, i lamentava la pèrdua d'audiència que han registrat els informatius des de la seva arribada.