“Avui he dinat amb la persona que més sap de sociologia electoral a Catalunya. M’ha dit que els constitucionalistes guanyen ara mateix per majoria absoluta”. Això escrivia José García Domínguez, habitual de ‘Libertad Digital’, 37 hores abans que obrissin els col·legis electorals. Espero que almenys fos l’insigne expert qui pagués el dinar. O les copes.

Hoy he comido con la persona que más sabe de sociología electoral en Cataluña. Me ha dicho que los constitucionalistas ganan ahora mismo por mayoría absoluta. — García Domínguez (@jg_dominguez) 19 de desembre de 2017

Una setmana abans de les eleccions, ‘El País’ atorgava 22 escons a Junts per Catalunya. N'han estat 34, així que el marge d’error ha estat del 54,5%. ‘La Razón’, només sis dies abans dels comicis, vaticinava un 7,3% al seu estimat PP, i li reservava 8 escons al Parlament. Millor que truquin per avisar que només n'hi aniran 3. Desviació? 166,7%. (I en el sondeig del 26 de novembre parlaven d’11 seients per als xefs del 155, gairebé quatre vegades més del que ha estat en realitat). ‘El Periódico’, també a una setmana de la cita amb les urnes, assegurava que el PSC es movia en una forquilla de 23-24 diputats. N’han estat 17. Per tant, l’error s’ha quedat ‘només’ en el 35,3%. I en l’última enquesta, de les que anomenaven “prohibides”, publicada el dia abans de les eleccions, no n’encertaven ni una. A la CUP n'hi vaticinaven 7-8 (s’ha quedat en 4), a Esquerra n'hi donaven 34-35 (n'han estat 32), els 25-26 projectats per a JxCat han acabat sent 34, als comuns n'hi deparaven 10-11 (i n'han tret 8), per al PSC en preveien de 20 a 21 (en comptes dels 17 reals), Ciutadans n’havia d’aconseguir 30-31 (i s’ha enfilat fins als 37), mentre que per al PP en calculaven 5 o 6, que finalment han sigut 3.

Les enquestes han estat els llamps d’aquesta tempesta mediàtica unionista en què s’ha convertit la campanya electoral. És inevitable voler-les seguir i analitzar, però convé no deixar-s'hi enlluernar. Es viu molt més tranquil.