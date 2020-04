El pim-pam-pum mediàtic a l'epidemiòleg Oriol Mitjà

260x366 Oriol Mitjà Oriol Mitjà

L'article més polèmic del dia apareix a El Periódico amb el titular "El col·lapse que no va ser". Fonamentalment és una carregada contra la previsió que un grup de científics, amb Oriol Mitjà al capdavant, van fer el 21 de març en què vaticinaven la saturació en pocs dies de les UCI. El reportatge recorda que, sis dies després, ja van rectificar el seu diagnòstic. Aquell informe, recordem-ho, anava acompanyat de la sol·licitud de confinar tothom immediatament i aïllar set comunitats autònomes. La peça està il·lustrada amb una fotografia de Mitjà, que s'ha convertit en diana en certs àmbits per la seva col·laboració amb el govern de la Generalitat.

Considerar que no hi ha hagut col·lapse és una qüestió subjectiva: hospitals de campanya, UCIs improvisades en passadissos amb material no adequat, el sobreesforç brutal dels sanitaris, el debat sobre si s'estava enviant gent a casa a partir de certa edat... Fins i tot el mateix El Periódico va publicar, també al març, la peça "Les UCI més saturades comencen a seleccionar els pacients", en què consignava que "Sanitat reconeix que algunes unitats fan servir criteris «una mica més restrictius» enfront de l'allau de casos". Un altre factor a tenir en compte –i que la notícia recull– és que l'anàlisi polèmica es basava en els llits d'UCI disponibles en aquell moment, sense preveure l'augment de places disponibles.

La peça en qüestió resulta ja del tot incòmoda quan tira de font anònima per dir que per fer prediccions calen "anys d'experiència" i "epidemiòlegs autèntics". Posar Mitjà ara als peus dels cavalls, com si l'informe hagués estat només un estirabot alarmista –o una eina de pressió política processista– té un punt, o dos, d'injust i arbitrari.