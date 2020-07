260x488 Descobreix amb l’ARA el Pirineu més desconegut Descobreix amb l’ARA el Pirineu més desconegut

A partir d'aquest dissabte i fins al 8 d’agost, l’ARA ofereix el llibre El Pirineu insòlit: 50 llocs on perdre’s, que proposa descobrir aquesta serralada d’una manera diferent. L’autor, Jesús Ávila Granados, hi presenta llocs que queden al marge de les grans rutes turístiques però que, en canvi, tenen interès des del punt de vista cultural, pels seus vincles amb la mitologia, els càtars, els templers o les llegendes malignes, per l’existència de santuaris rupestres o de llocs sagrats o bé perquè es tracta d’espais naturals especialment rellevants. Editat per Cossetània, el llibre ressegueix els dos vessants dels Pirineus des del Mediterrani fins al Cantàbric.

La guia es podrà adquirir per 21,95 euros al quiosc (presentant el cupó que apareixerà al diari mentre duri la promoció, o que es podrà descarregar des de l’Espai del Subscriptor, en el cas dels subscriptors digitals), o bé a través d' aquest enllaç. Durant els mateixos dies també es podrà aconseguir el llibre Flora del Mediterrani.