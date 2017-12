Els pitjors titulars del 2017 ('Process edition')

El meu vot estaria entre "El separatisme passeja el seu odi a Espanya pels carrers de Brussel·les", d''El País', que suposava un insult a tots els qui van fer un miler llarg de quilòmetres impulsats no per l'odi sinó per l'angoixa de l'opressió, o bé "El vot de la teva vida" d''El Periódico', que s'apropiava d'un lema de JxSí i plantejava després al subtítol, en aquestes anòmales eleccions, la disjuntiva entre més Procés o reconciliació, com si el bloc del 155 n'oferís cap garantia, ans al contrari. No és casual que tabarnícola rimi amb cavernícola. En fi…

Aquests he d'admetre que em van fer enfadar, així que vaig haver de comptar fins a deu abans d'escriure'n res, per allò de guardar-hi una sana distància. Però, com que no es tracta d'acabar amb mal rotllo, en tinc d'altres que –encara que alguns siguin també ofensius– espero que almenys puguin ser llegits amb el somriure de la incredulitat, ni que sigui pel seu patetisme. (Avui, titulars sobre el Procés; demà, sobre la resta de temàtiques.) Som-hi: "Es disparen les vendes del bolso patriòtic de Cristina Cifuntes" ('Libertad digital'); "Raphael. La situació de Catalunya és un autèntic 'escándalo'" ('El Mundo'); "Confusió mental i idees irrealitzables, el que Puigdemont desvela amb la seva firma" (confusió mental de l''Abc' fent passar una anàlisi grafològica per periodisme); "Joaquim 'Panchito' Forn, conseller català d'Interior, és mig equatorià i va catalanitzar el seu cognom per semblar menys andí" ('Alerta Digital'); i, d'entre els delirants, el meu preferit, perpetrat pel Twitter d'Antena 3 Noticias: "'No entenc que està passant, soc només un gos', un gos policia, vetat en un esdeveniment a Catalunya". Les ganes de posar tothom contra el Procés han estat tan intenses que la televisió de Planeta va aconseguir, fins i tot, que un gos fes declaracions.