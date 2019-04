La plataforma Disney+ començarà a operar el 12 de novembre a Estats Units

Disney fa una passa més en el seu salt al sector de les plataformes per 'streaming'. La companyia del ratolí Mickey ha anunciat que Disney+, el seu servei de vídeo online, començarà a operar a Estats Units a partir del 12 de novembre i tindrà un preu de 6,99 dòlars mensuals (o 69,99 dòlars a l'any). L'empresa ha explicat que la plataforma, que vol competir amb Netflix, no arribarà a Europa fins el 2020.

En la presentació, la companyia també ha avançat algunes de les produccions que formaran part del seu catàleg. Quan es posi en funcionament Disney+ comptarà amb 18 pel·lícules de Pixar, tota la saga d''Star Wars', més de 250 hores de programació de National Geographic, 100 pel·lícules originals de Disney i nou noves produccions pròpies. A més, també tindrà títols de Marvel com 'Black Panther' o 'Captain Marvel'. A més, Disney+ tindrà l'exclusiva de l'emissió dels 660 episodis de 'Los Simpson'.

Les produccions pròpies seran fonamentals en el catàleg de Disney i, segons han avançat, la seva intenció és invertir 8.000 milions de dòlars durant el 2020 per a la creació de sèries i pel·lícules pròpies. Entre elles, destaquen la sèrie d''Star Wars' 'The Mandalorian', creada per Jon Favreau, la sèrie d'animació de Marvel 'What if' i una versió de 'La dama i el rodamón' en acció real.