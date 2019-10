HBO obrirà el 2020 amb una nova adaptació de Stephen King

La HBO ja ha anunciat la data d’estrena del seu nou projecte amb segell de Stephen King. Es tracta d’ El visitante, una sèrie de 10 episodis basada en el llibre homònim del mestre del terror i que arribarà el 13 de gener. El punt de partida de la trama ens situa en el moment en què l’entrenador de beisbol Terry Maitland és arrestat pel detectiu Ralph Anderson a la meitat d’un partit. Se l’acusa d’haver violat, matat i mutilat un nen de només 11 anys. La detenció del Terry provoca que l’opinió pública es posi ràpidament en contra seva, tot i que ell insisteix que és innocent. Les estranyes circumstàncies que envolten el crim porten el Ralph, que encara lamenta la recent mort del seu propi fill, a demanar ajuda a la investigadora privada Holly Gibney, que amb les seves misterioses habilitats intentarà ajudar a resoldre el cas. Aviat es revelarà que existeix alguna cosa impossible d’explicar al voltant de l’assassinat.

Al repartiment hi ha Ben Mendelsohn ( Bloodline, Ready Player One ) interpretant Ralph Anderson, Tony Cynthia Erivo ( Color purple ) en el paper de Holly Gibney i Jason Bateman ( Ozark, Arrested Development ) com a Terry Maitland. Mare Winningham, Paddy Considine, Julianne Nicholson, Yul Vázquez, Jeremy Bobb i Marc Menchaca tanquen la llista d’actors que participaran en aquesta adaptació d’una de les últimes novel·les de King.

Els productors executius que hi ha al darrere d’aquesta adaptació són Richard Price ( The Night Of, The Deuce ), Jack Bender ( Mr. Mercedes, Lost ) i Jason Bateman, als quals també s’hi van afegir Temple Hill Entertainment i MRC. Bateman dirigirà els dos primers episodis.