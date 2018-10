Les plataformes de 'streaming' hauran d'oferir com a mínim un 30% de continguts europeus

El ple del Parlament Europeu ha donat llum verda aquest dimarts a les noves normes per als serveis audiovisuals que obligaran les plataformes com Netflix a oferir un mínim del 30% de producció europea als seus catàlegs. La nova directiva, que s'aplica també als canals tradicionals, preveu també mesures per reforçar la protecció als menors i limitacions al temps de publicitat, que no podrà superar el 20% de l'emissió diària.

A Espanya, les grans cadenes de televisió ja sobrepassen aquest 30% d'oferta de ficció d'origen europeu, i plataformes com Netflix, HBO o Movistar no només ofereixen continguts europeus sinó que també en produeixen. Aquestes companyies, però, prefereixen no donar dades sobre el seu percentatge concret, ja que no està clar si la directiva es refereix al nombre de títols del catàleg o a les hores reals de continguts.

La nova regulació també afecta YouTube i altres serveis de transmissió en directe. A més, per millorar la protecció als espectadors infantils, les plataformes estaran obligades a actuar per frenar els continguts que incitin a la violència, l'odi i el terrorisme. En aquest sentit, s'han establert també noves normes pel que fa a la publicitat en programes infantils: el 'product placement' i la telebotiga queden vetats en els formats orientats als nens.

Finalment, l'altre gran aspecte que aborda aquesta directiva fa referència als anuncis, que podran representar com a màxim un 20% de la programació diària entre les 6.00 i les 18.00. El mateix límit s'aplica també a l'horari de 'prime time', que s'ha establert entre les 18.00 i les 24.00.