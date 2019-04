Els platós de 'Joc de trons' s'obriran al públic la primavera del 2020

La HBO ha trobat una solució per als fans de 'Joc de trons' que estiguin de dol pel seu imminent comiat: a partir de la primavera del 2020 els seguidors de la sèrie en podran visitar els platós i els escenaris. La cadena ha anunciat que convertiran els estudis d'Irlanda del Nord on s'ha filmat part de la sèrie en una atracció turística de més 10.000 metres quadrats.

Segons avança el 'New York Times', serà una exposició interactiva en què els visitants podran veure els sets de rodatge, el vestuari i les armes utilitzades. A més, servirà per descobrir les tècniques i les tecnologies que s'han fet servir en la sèrie més popular de l'última dècada. Els seguidors hauran de viatjar fins als estudis Linen Mill de Branbrige, a 40 quilometres de Belfast. Allà s'hi han rodat les escenes que tenen lloc al castell d'Hivèrnia i les batalles marines.

El projecte ha agafat com a referència el 'tour' sobre Harry Potter que la Warner Bros té als afores de Londres i, segons el 'New York Times', podria ser la primera de les quatre atraccions turístiques que la HBO té previst obrir en diferents localitzacions d'Irlanda del Nord. La HBO té la intenció de treure rèdits turístics de la sèrie després de la tardor però no havia donat més detalls fins ara.