La poca memòria de l''Abc' amb les trampes electorals

El diari 'Abc' remuga en portada contra independentistes, podemistes i sanchistes, amb un muntatge en què es veu la pancarta per la llibertat de presos polítics a la Generalitat, la projecció dels 'papers de Bárcenas' a la Plaza Mayor de Madrid i el cartell "Haz que pase" del PSOE. El titular és "«Trampas» electoralistas". En un editorial, comentaven la jugada de Podem, consistent en omplir una façana amb la imatge d'aquella llibreteta de l'extresorer del PP en què apareixien els misteriosos noms de "R. Rato" (Reynaldo? Ruperto?) i "M. Rajoy" (Macario? Melquíades?). La jutjaven "una maniobra miserable amb la qual Podem s'ha apropiat d'una façana pública de la Plaza Mayor per fer campanya a favor de l'extrema esquerra". I també: "Alguna cosa no va bé en aquesta esquerra sectària i excloent quan, a aquestes altures, Podem encara recorre a Bárcenas per demanar el vot a favor del seu ranci ideari".

Resulta commovedor veure el centenari rotatiu apel·lant al 'fair play'. Sobretot tenint en compte que es tracta del diari que, en jornada de reflexió, va publicar una entrevista a Inés Arrimadas que la Junta Electoral va considerar "electoralista". És més, fins i tot explicaven que la seva fotografia –que ocupava tota la portada i en la qual apareixia la candidata de Ciutadans somrient i perfectament il·luminada– "fàcilment pot assimilar-se amb qualsevol dels cartells electorals que aquells dies estaven penjant en les diferents circumscripcions". Tot plegat es va saldar amb una multa de 1.000 euros. No, no m'he deixat cap zero.

Àlbum de titulars

"L'alcalde d'Estella (Bildu) converteix la plaça de toros en un pipicà perquè els gossos hi pixin i hi caguin". ('El Español'. Home, el que seria notícia és que els gossos, al pipicà, s'hi traguessin la carrera d'arquitectura).