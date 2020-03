La versió francesa de 'Polseres vermelles' estrena la tercera temporada

La cadena francesa TF1 va estrenar aquest dilluns, en prime time, la tercera temporada de Les bracelets rouges, la seva adaptació de la sèrie de TV3 Polseres vermelles. Amb l'arrencada d'aquests nous capítols, doncs, la versió francesa de la ficció creada per Albert Espinosa supera la producció original, que va ser cancel·lada després de dues úniques temporades.

Segons explica TV3, en aquests nous capítols de Les bracelets rouges els protagonistes entren en l'adolescència i hauran d'aprendre a viure fora de l'hospital, però aviat descobriran que aquesta nova situació no és tan satisfactòria com s'esperaven. El fet de deixar de conviure tots en un mateix espai i l'arribada d'una nova pacient posarà en perill la seva amistat i amenaçarà de trencar definitivament la colla.

TF1 va estrenar Les bracelets rouges l'any 2018, i els sis episodis de la primera temporada es van situar per sobre del 20% de quota de pantalla, amb xifres d'espectadors que van arribar a superar els sis milions en algun capítol. Un any més tard va arribar la segona etapa, de vuit capítols, que es va mantenir en xifres molt similars. Arran d'aquest èxit, la cadena va decidir encarregar una tercera temporada, de vuit capítols més, i, a més, oferir, a través del seu servei de vídeo a la carta, les dues temporades de la Polseres vermelles original doblades al francès.

La sèrie més adaptada dels últims cinc anys

Les bracelets rouges no és l'única adaptació de Polseres vermelles que ha superat la ficció original: la italiana Braccialetti rossi, emesa a la cadena pública RAI 1 entre el 2014 i el 2016, també va arribar a la tercera temporada. També a Alemanya, Club der roten Bänder va arribar a la tercera temporada. La sèrie es va emetre al canal Vox entre el 2015 i el 2017. En canvi, als Estats Units Red band society només va aguantar una temporada, el curs 2014-2015, i de fet la cadena Fox va emetre els tres últims capítols d'una tacada davant dels mals resultats que estava obtenint la sèrie.

De fet, segons va informar al novembre la consultora The Wit, Polseres vermelles és la sèrie més adaptada al món durant els últims cinc anys. A banda de la versió francesa, la italiana, l'alemanya i la nord-americana, se n'han produït adaptacions al Perú (una temporada, estrenada el 2015), a Xile (una temporada, 2014), als països àrabs (una temporada, 2018) i a Rússia (una temporada, 2017). Això situa la sèrie d'Albert Espinosa per davant de la noruega Skam, que ha sigut versionada en set països diferents.

Segons The Wit, a més, Polseres vermelles és la tercera sèrie espanyola més adaptada de la història, per darrere de Los Serrano i Escenas de matrimonio (amb nou versions cadascuna) i per davant de les set d' Aquí no hay quien viva, les sis d' Aída i Los hombres de Paco, i les cinc de Cuéntame cómo pasó. En el rànquing de les sèries més adaptades de la història a nivell mundial, la ficció de TV3 ocupa el 17è lloc. El podi l'ocupen la quebequesa Love bugs (amb 28 versions), la francesa Caméra café (23) i la colombiana Betty, la fea (21).

Espinosa volia continuar

TV3 va estrenar Polseres vermelles el gener del 2011. La primera temporada va superar el mig milió d'espectadors i el 16% de share de mitjana, i dos anys després la segona entrega va créixer fins als 664.000 seguidors i el 20,4%. El creador de la ficció, Albert Espinosa, va assegurar llavors que la seva intenció era produir una tercera temporada (de fet, el seu pla era arribar fins a la cinquena), però que calia esperar "dos o tres anys" per rodar-la, ja que volia que els actors fossin "adults". El projecte, però, va quedar aturat, i el 2015 es va confirmar que TV3 no tenia intenció de donar-li continuïtat.