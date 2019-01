El PP i Cs governaran a Andalusia amb el suport dels ultres de Vox, i quatre notícies més del dia

1.

El PP i Cs governaran a Andalusia amb el suport dels ultres de Vox. El partit de Casado tanca un acord llampec que exclou la derogació de la llei de violència de gènere

El feminisme apel·la a l’esperit del 8-M per plantar cara a Vox. Les organitzacions feministes anuncien mobilitzacions “constants” amb el lema “Ni un pas enrere”

Arxiven les querelles contra els Mossos per la documentació que portaven a la incineradora. El jutjat considera que la tesi denunciada d'espionatge per motius polítics "ha quedat desmentida per les explicacions aportades"

Jasper Cillessen: “El meu repte és ser el número 1 al Barça”. Després de dos anys i mig a Barcelona, Cillessen continua sent el porter de la Copa del Barça

“Amb un helicòpter la meitat s’haurien salvat”. L’entorn dels muntanyencs de l’accident dels Andes espera que torni el supervivent