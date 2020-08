Pere Mas, nou director del 'FAQS'

260x366 Pere Mas Pere Mas

Preguntes freqüents estrena dissabte la tercera temporada a TV3 amb un canvi en la direcció: Tian Riba, que fins ara era el màxim responsable de l’espai, cedeix el lloc a Pere Mas, que n’era el subdirector. Al seu torn, la periodista Mònica Hernàndez, procedent de La Xarxa, assumirà el càrrec de subdirectora.

Riba, per la seva banda, es convertirà en el responsable de la nova àrea de no-ficció que vol posar en marxa El Terrat, la productora del programa, però no es desvincularà completament del FAQS, ja que a partir d’ara en serà el productor executiu. “No hi serà en el dia a dia, però assumint aquest paper garanteix una certa continuïtat en el programa”, explica Mas a l’ARA. De fet, segons el nou director, aquests canvis en l’estructura directiva del format no es veuran reflectits a la pantalla: “Ni tinc l’encàrrec de revolucionar el programa ni vull fer-ho. Hi haurà algun retoc, algun plantejament diferent i una evolució del plató, però res més del que correspon a un canvi de temporada”, explica.

Sobre els continguts de l’emissió d’aquest dissabte, Mas només avança que hi participarà “una parella que no hem vist mai junta a la tele”.