Tots els premiats de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català

Premi reconeixement

Muntanya

315x388

Una de les revistes pioneres de l'excursionisme i les activitats de muntanya en català celebra els seus primers cinquanta anys. Amb aquest premi, l'APPEC va reconèixer la publicació del Centre Excursionista de Catalunya, que surt cada trimestre des del 1970.

Millor publicació de revista

L'Erol

315x388

Per la seva qualitat, rigor i creativitat, la revista trimestral L'Erol, publicació centrada en informació cultural del Berguedà i fundada l'any 1982, va endur-se el premi gros de les revistes catalanes del 2020.

Millor publicació en premsa

La Veu de l'Anoia

315x388 Portada de 'La Veu de l'Anoia' Portada de 'La Veu de l'Anoia'

Trenta-vuit anys de trajectòria avalen a una de les capçaleres comarcals de referència del Principat. El jurat va voler destacar la "valentia i tenacitat" amb la qual La Veu de l'Anoia va informar durant el confinament perimetral de la Conca d'Òdena.

Millor publicació digital

Opcions. org

315x177

Premi per a l'únic mitjà de comunicació en català especialitzat en consum conscient. Un portal que proposa alternatives per seguir un estil de vida responsable, sostenible i inclusiu. A més de la temàtica, el "disseny acurat" del web va ser decisiu per la junta de l'APPEC.

Premi comunicació

InfoK



651x366

L' InfoK no para de col·leccionar premis , i l'últim és aquest, atorgat per la "cura i delicadesa" amb què l'espai, dirigit i presentat per la periodista Laia Servera, ha informat sobre la pandèmia adreçant-se a un públic infantil.

Premi cultura

Actua Cultura 2%

651x366

La plataforma cultural unitària Actua Cultura 2% va ser guardonada per haver aconseguit reunir totes les disciplines culturals en una mateixa reivindicació: demanar un increment del pressupost de cultura de la Generalitat, des del 0,65% actual fins al 2%.

Premi societat

José Andrés



651x366

El cuiner i activista asturià va rebre el premi més social. La seva tasca amb World Central Kitchen , " extraordinària " segons el jurat, i la feina solidària a Catalunya, on va repartir centenars de milers d'àpats a persones necessitades en plena pandèmia, van ser mèrits suficients per a l'APPEC.

Millor portada de premsa

Estrip

315x388

Una publicació gratuïta d'Osona plena "de bones notícies ", com anuncia la seva capçalera. La portada, guanyadora per votació popular, va ser la d'un número especial publicat el desembre del 2019, El món penja d'un fil, que –va assegurar la seva editora, Montse Porta– no va ser pas pensada com una premonició del que vindria pocs mesos després .

Millor portada de revista

Revista infantil Namaka

315x388

Premi per a una de les revistes infantils en català més populars entre els infants. La portada més votada de l'any va ser la porta d'entrada a un número dedicat a personatges intrèpids i divertits. Una il·lustració integradora, divertida i plena de color.