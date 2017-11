Els premis Ondas es traslladen a Sevilla

260x366 L'estatueta dels premis Ondas / PRISA L'estatueta dels premis Ondas / PRISA

Per primer cop en els seus 64 anys d'història, els premis Ondas no es lliuraran a Barcelona. Segons ha informat la cadena SER aquest dimarts, la gala d'entrega dels guardons tindrà lloc el 12 de desembre al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla.

El grup Prisa, propietari de l'emissora, no ha donat cap explicació sobre el motiu del canvi de seu, que s'ha produït de forma inesperada i enmig del conflicte polític entre Catalunya i Espanya. De fet, tot i que no s'havia arribat a anunciar de manera oficial, la gala estava prevista inicialment per al 9 de novembre al Gran Teatre del Liceu, que ja n'havia acollit les últimes edicions.

Els premis, creats el 1954, els lliura Ràdio Barcelona, l'emissora de ràdio més antiga de l'Estat, que forma part de la cadena SER. Fins ara, era l'emissora catalana qui s'encarregava de la gestió dels premis i de la relació amb els mitjans de comunicació: fa tot just tres setmanes, Ràdio Barcelona a enviar el comunicat de premsa que recollia els noms dels guanyadors, que havien estat anunciats, com és habitual, en directe des dels micròfons de la mateixa emissora. Aquest dimarts, però, la nota de premsa s'ha enviat des de Madrid, i és la direcció de comunicació de Prisa Radio a la capital espanyola qui gestiona directament la relació amb els mitjans.

Entre els premiats en aquesta 64a edició dels Ondas hi ha Josep Cuní, que rebrà el premi al millor presentador de televisió; Susanna Griso, com a millor presentadora; Josep Maria Pou, pel seu paper a la sèrie 'Nit i dia', i Àngels Barceló, pel programa de la SER 'Hora 25'.