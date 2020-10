La ràdio en català reivindica el seu paper en temps de pandèmia

La pandèmia ho condiciona tot, també els Premis de Ràdio Associació, que aquest dijous celebraven una xifra rodona: la vintena edició dels guardons. La gran festa de la ràdio en català, celebrada molt més tard de la data prevista -25 de març- a causa del coronavirus, es va veure obligada a fer una entrega de premis reduïda a la mínima expressió al Foyer del Liceu i amb emissió per s treaming. Amb tot, l’acte, presentat per Òscar Dalmau i Òscar Andreu, va mantenir el bon humor i va recordar el paper essencial que ha jugat la ràdio en grans moments històrics com és també la pandèmia actual. En el seu discurs de benvinguda, Jordi Margarit, president de Ràdio Associació de Catalunya, va voler posar en valor la capacitat de la ràdio per adaptar-se tecnològicament durant la crisi sanitària.

El premi gros de la nit, el de millor programa de ràdio, el va recollir l’equip del Via lliure sense el seu presentador, Xavi Bundó, en quarantena per un contacte amb una persona positiva de coronavirus. El periodista, però, va enviar un missatge d’agraïment enregistrat. “Durant aquesta crisi hem demostrat que som un país de ràdio i això és un patrimoni que no podem obviar”, va reflexionar. Les mencions de qualitat en aquesta categoria van ser per a El gripau blau, l’espai de Ràdio Estel dedicat a la divulgació del patrimoni musical i literari dirigit al públic infantil, i Íntimes, un programa de Ràdio L’Om Picassent i la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes que explica l’actualitat des de la perspectiva de gènere.

Explicar la realitat social

En aquesta edició el premi al millor professional de ràdio era triple, ja que el jurat va decidir atorgar-lo ex aequo a tres periodistes de tres emissores diferents: Anna Punsí (SER Catalunya), Benet Iñigo (RAC1) i Maria Núria Revetlle (Catalunya Ràdio). En el discurs d’agraïment, Punsí va reclamar uns mitjans més forts i unes bones condicions laborals perquè els periodistes puguin seguir informant i explicant la realitat als ciutadans. Per la seva banda, Esteve Giralt, corresponsal de RAC1 a Tarragona i a les Terres de l’Ebre, va rebre el premi a l’excel·lència i va recordar els sacrificis personals i familiars que comporta la professió.

El premi 1924, reservat a l’àmbit televisiu, va ser recollit pels responsables de La Marató de TV3, que enguany es dedicarà precisament al covid. L’organització dels premis va destacar que en la seva última edició la iniciativa solidària es va reinventar optant per una descentralització que va ser possible amb el suport de la Xarxa Audiovisual Local. “Nosaltres entenem que La Marató és un fet de país i per això la vam voler portar a tot arreu”, va explicar Paulí Subirà, director del format junt amb Ximo Blasco.

Les emissores de proximitat també van ser protagonistes en diverses categories. Un dia més, magazín d’UA1 Lleida Ràdio, es va endur el premi al millor programa de ràdio local. “La ràdio local és això, complicitat i proximitat”, va recordar Jordi Sebastià, director i presentador del programa, que va tocar el crostó a la Paeria per haver reduït el pressupost dedicat a l’emissora. Les mencions de qualitat van ser per Al dia Terres de l’Ebre, de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Delta, La Cala Ràdio, La Plana Ràdio i Ràdio Joventut, i per la cobertura del temporal Gloria que van fer les ràdios de l’Alt Maresme (en concret les emissores de Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Pineda de Mar i Calella).

El premi en la categoria d’inclusió va ser per a La Casa Ofala, un podcast de Ràdio Begues que dona veu als refugiats. La menció qualitat en aquesta mateixa categoria la va recollir El Club dels Bolats, un espai de Ràdio Sant Cugat que aposta per col·laboradors amb diversitat intel·lectual.

Per la seva banda, el guardó a la innovació va anar a parar al Podcast per WhatsApp, dels portals Laselva360.cat i Maresme360.cat. Les mencions van ser per als programes Notes de llibertat, d’UJI Ràdio (l’emissora de la Universitat Jaume I de Castelló) i l’espai de Catalunya Ràdio Adolescents iCat.

Durant la gala també es van entregar quatre mencions d’honor. La primera va ser per a Dies de ràdio, de Catalunya Ràdio, un format de Santi Carreras que recupera els millors moments de la història de l’emissora pública. També va pujar a l’escenari per recollir una menció Jordi Beltran per Hawaii 19.05, l’espai d’estiu de RAC1. “En aquests moments crec que la ràdio és el mitjà més important pel que fa a les nostres vides. Les persones que escolten la ràdio esperen que els expliquin coses que parlin d’elles. I crec que això és el millor que podem fer ara”, va reflexionar Beltran.

Assistència de Carme Forcadell

També va recollir una menció de qualitat pels seus 25 anys d’història El balcó, de SER Catalunya, conduït actualment per Carla Turró, que va aprofitar per denunciar la precarietat dels professionals del periodisme.

Finalment, Manolo Oliveros, que narra els partits del FC Barcelona a la Cope, va rebre l’última menció d’honor de la gala.

Una de les presències destacades de la nit va ser l’expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, que va poder assistir a bona part de l’acte gràcies al tercer grau penitenciari que li permet sortir cada dia de la presó.