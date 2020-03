El 'Via lliure' i 'La Marató', distingits als premis Ràdio Associació

El Via lliure de RAC1 ha guanyat el premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio. El jurat dels guardons ha distingit el programa que presenta Xavi Bundó perquè "és líder d'audiència amb la proposta d'un gran contenidor de set hores que ha sabut crear noves fórmules, perspectives i to per informar de l'actualitat". El magazín de cap de setmana de RAC1 ja havia estat premiat l'any 2016 amb el guardó a la innovació per un especial emès des d'un camp de refugiats, una distinció que va rebre ex aequo amb la secció Quatre gats d' El suplement de Catalunya Ràdio.

En la categoria de millor programa de ràdio, el jurat ha atorgat dues mencions de qualitat. Una ha sigut per a El gripau blau, un espai de Ràdio Estel realitzat pel grup d'animació infantil Ara va de bo que "treballa per divulgar el patrimoni musical i literarari per a un públic infantil en les diferents variants de la llengua". L'altra se l'ha endut Íntimes, un programa de dones capdavanteres, de Ràdio l'Om de Picassent i la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes, per "presentar desacomplexadament i de forma directa els temes de l'actualitat des de la perspectiva de gènere".

Per la seva banda, La Marató de TV3 s'ha endut el guardó 1924, d'àmbit audiovisual. El president de Ràdio Associació, Jordi Margarit, ha destacat el canvi de model que el programa va experimentar aquest any, amb un format descentralitzat que va comptar amb la col·laboració de diversos mitjans territorials i que "va evidenciar la presència i la professionalitat de les emissores locals".

Tribunals i corresponsals

El premi al millor professional el comparteixen tres periodistes especialitzats en l'àmbit judicial, Anna Punsí (SER Catalunya), Maria Núria Revetlle (Catalunya Ràdio) i Benet Iñigo (RAC1), en representació dels "informadors de tribunals que han hagut de formar-se, consultar, contrastar i explicar temàtiques complicades a gran part dels oients", en un any en què " la sentència del Procés ha marcat bona part de l'actualitat durant molts mesos". En aquest sentit, Margarit destaca que els premis han volgut subratllar "la validesa de la rigorositat i la professionalitat dels treballadors dels mitjans solvents i contrastats, que no enganyen mai", en contrast amb les fake news. "Ens sap greu que haguem de destacar valors professionals per uns actes d'injustícia que Ràdio Associació sempre ha denunciat –ha dit Margarit, en referència als judicis sobre el Procés–, però aquests fets han tingut una resposta que ha estat a l'altura".

També s'ha endut una distinció, en aquest cas el premi a l'excel·lència, el corresponsal de RAC1 a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Esteve Giralt, per haver "dignificat com es mereix la figura del corresponsal i haver fet una mostra excepcional de professionalitat durant els episodis del temporal Glòria i l'accident de la petroquímica de Tarragona".

Reconeixement a les emissores locals

El Gloria també ha motivat una altra de les distincions atorgades pel jurat: la cobertura del temporal que van fer les emissores locals de l'Alt Maresme (en concret, Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Pineda de Mar i Calella) ha sigut mereixedora d'una menció de qualitat en la categoria de millor programa de ràdio local. També n'ha rebut una el magazín d'actualitat Al dia Terres de l'Ebre, que produeixen Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Delta, La Cala Ràdio, La Plana Ràdio i Ràdio Joventut. El premi al millor programa de ràdio local, però, ha recaigut en Un dia més, d'UA1 Lleida Ràdio, per la seva combinació d'"informació local i general des d'una perspectiva plural i atractiva per als oients" de la plana de Lleida.

Les emissores locals també han rebut reconeixement en la categoria d'inclusió. El premi ha sigut per a La Casa Ofala, un podcast de Ràdio Begues que "dona veu a un col·lectiu especialment desconegut", els refugiats, i concretament els que es troben al centre d'acollida d'aquest municipi del Baix Llobregat. En aquest apartat, la menció de qualitat l'ha rebut El Club dels Bolats, un programa d'entreteniment de Ràdio Sant Cugat que compta amb "la participació activa de col·laboradors amb diversitat intel·lectual".

Per la seva banda, el guardó a la innovació ha anat a parar al Podcast per WhatsApp dels portals laselva360.cat i maresme360.cat. Segons el jurat, es tracta d'una proposta que "opta per fer arribar els principals titualrs de l'actualitat comarcal i del temps als usuaris a través d'arxius d'àudio que es distribueixen per WhatsApp". El programa Notes de llibertat, d'UJI Ràdio (l'emissora de la Universitat Jaume I de Castelló) ha obtingut una menció de qualitat en aquesta categoria per "plantejar d'una manera innovadora la relació entre la música i els drets humans". També n'ha rebut una l'espai de Catalunya Ràdio Adolescents iCat, que "aposta decididament per adreçar-se a un públic molt jove amb noves fórmules i llenguatges multimèdia".

Quatre mencions d'honor

A més d'aquests premis, el jurat ha atorgat quatre mencions d'honor. Dues han anat a parar a espais que formen part de les programacions d'estiu de les seves respectives emissores, un aspecte que Jordi Margarit ha destacat especialment, perquè aquestes graelles olen disposar de menys recursos que les de la temporada regular. Es tracta de Dies de ràdio, de Catalunya Ràdio, en què Santi Carreras recupera els millors moments de la història de l'emissora pública, i de Hawaii 19.05, conduït per Jordi Beltran a RAC1.

També ha aconseguit una menció de qualitat El balcó de SER Catalunya, conduït actualment per Carla Turró, pel seu 25è aniversari i per haver-se convertit en "tot un referent" en l'àmbit de la informació.

Per últim, ha sigut distingit, per la seva llarga trajectòria, el periodista esportiu Manolo Oliveros, que narra els partits del Futbol Club Barcelona a la cadena Cope (i, anteriorment, a la SER) i de qui el jurat destaca que "manté el rigor i la professionalitat en un àmbit especialment passional".

Aquesta és la vintena edició dels premis Ràdio Associació, que coincideixen, a més, amb el 90è aniversari de la posada en funcionament de l'emissora que els dona nom. L'acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el 25 de març, a les 19.30 h, a la Sala Teatre del CCCB.