La premsa de Madrid està 'aturullada', qui la 'desaturullará'?

260x366 portada abc 22/3/18 portada abc 22/3/18

Diu el diccionari de la RAE que 'aturullar' és “confundir a alguien, turbarlo de modo que no sepa qué decir o cómo hacer algo”. I, certament, la premsa de Madrid ha quedat una mica 'aturullada' amb la proposta d'investidura exprés de Jordi Turull. El més hostil és l''Abc', que omple la seva portada monogràfica amb el titular: “Turull va tenir «un paper extraordinàriament rellevant en el cop»”. És una cita de l'informe de la Guàrdia Civil, imbuït d'aquest llenguatge guerracivilista on es tracta de colpistes els polítics vinculats a una votació, com va ser la de l'1-O. Mentrestant, dos dels diaris ('La Razón' i 'El Mundo') ho consideren un desafiament. L'etern 'desafío catalán'. Però, a veure: si el propi ministre Catalá ha admès que la convocatòria és reglamentària... ¿el desafiament, a la voluntat democràtica dels catalans, no és l'intent barroer del jutge Llarena d'impedir aquesta investidura amb unes citacions que fan socarrim més de polítiques que no pas de judicials? En aquest sentit, i ja en aquesta banda del riu Sénia, el titular més foteta –gloriosament foteta, àdhuc– el signa 'El Punt Avui' i és “Llarena desencalla la investidura”.

Però, per a mi, la prova més definitiva de la seva aturullamenta és l'oblit que han patit els dos diaris de més tirada, 'El País' i 'El Mundo', que s'han descuidat de portar el cas de l'aparent falsificació de notes perpetrat per la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes i que, si es demostra i s'és coherent amb el pacte que va signar el PP amb Ciutadans, li hauria de costar el càrrec per mentir en el currículum. L'assumpte apareix a les primeres pàgines de diaris de Barcelona com 'La Vanguardia' i 'El Periódico' i no a aquestes dues capçaleres, que concentren bona part dels seus lectors a Madrid. Mecàsum, quina badada. Òstima, quin oblit.