El que la premsa de Madrid (i 'provincias') no encerta a veure

La premsa de paper s'ha encetat les mans de tant aplaudir el govern Rajoy. Només cal veure la portada que va fer 'Abc' dissabte, amb el titular nacionalista "Espanya escapça el cop" i una foto de Rajoy, Rivera i Sánchez, ja assimilat com a mer apèndix del registrador Rajoy. I també a 'provincias' se supurava eufòria. Per exemple, el 'Diario de Burgos' titulava: "La Constitució rescata Catalunya del deliri secessionista". Pensar que un llibre escrit a catorze mans –més les dels generals, esgarrapant la porta– pot posar fi a una idea i un projecte polític és entranyable. (El diari, per cert, està editat per qui té l'honor de ser el primer constructor condemnat per corrupció política, Antonio Miguel Méndez Pozo.) O bé 'La Voz de Galicia', que en una de les seves edicions combinava el titular ("El govern [espanyol] ja mana a Catalunya") amb una fotografia d'una marxa imperial de 'Star Wars' celebrada a Vilagarcía de Arousa. L'efecte visual (involuntari: la imatge corresponia a una altra notícia) era que Soraya s'havia enfundat el vestit de Darth Vader i estava a punt de desenfundar l'espasa làser. També podem anar a 'La crónica de Badajoz', si volem relativitzar en aquests temps exaltats. El rotatiu informava de la declaració d'independència i l'aplicació del 155, però en un mòdul petit de portada, sota temes fonamentals com "El consistori actuarà contra la superpoblació de coloms" o "Rescaten un gos en molt mal estat del canal del rierol Rivillas".

Ironies a banda, de tot el que s'ha publicat aquests dies a Madrid, jo em quedo amb el titular d''El Español': "Rajoy fuig cap endavant i dona als colpistes una altra oportunitat a les urnes". Deixem de banda la terminologia 'tejerista'. Pedrojota l'encerta en el diagnòstic, encara que pel camí acabi mostrant les seves vergonyes antidemocràtiques, ja que fa palès com el pitjor enemic de l'unionisme són... les urnes.