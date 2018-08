Defensar la premsa és defensar la democràcia

Quan més de 300 diaris dels Estats Units, des del 'New York Times' fins a diaris més petits com l''Arizona Daily Star' de Tucson, decideixen coordinar-se per publicar un editorial en favor de la llibertat de premsa, protegida per la Primera Esmena de la Constitució, és que alguna cosa molt greu està passant. De fet, ja fa temps que passa que el president nord-americà, Donald Trump, ha convertit els mitjans de comunicació en general, un pilar de la democràcia, en el seu enemic personal, i els ha arribat a titllar d'"enemics del poble". Els periodistes que segueixen l'activitat presidencial han de suportar les seves invectives en directe i que el públic trumpista els escridassi i insulti durant els actes. Podríem dir que és denigrant, però és molt més que això. Per això el 'Boston Globe', el diari que va destapar l'escàndol de la pederàstia de l'Església catòlica amb una feina excel·lent dels seus periodistes recollida a la pel·lícula 'Spotlight', va llançar la iniciativa dels editorials. I per això l'editor del 'New York Times', Arthur G. Sulzberger, va advertir el president en una reunió a la Casa Blanca que aquests atacs estaven donant cobertura a dictadors de tot el món per atacar el periodisme independent.

Estratègia calculada

Seria un error pensar que els atacs de Trump a la premsa són producte d'una rabieta o simples estirabots. Al contrari, responen a una estratègia molt ben dissenyada destinada a afeblir la credibilitat dels mitjans i erosionar el debat públic amb l'objectiu de vacunar els seus electors davant de les informacions incòmodes. És una estratègia pròpia de règims autoritaris, que pretén carregar-se qualsevol contrapoder fiscalitzador. La lluita dels periodistes nord-americans no és per la premsa, és per la democràcia.