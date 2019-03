La premsa comarcal suma 1,1 milions de lectors mensuals

L’audiència de la premsa comarcal catalana –que aglutina 137 publicacions, 94 en paper i 43 digitals– va arribar als 1,1 milions de lectors mensuals en paper i 5,1 milions d’usuaris únics mensuals en mitjans digitals entre el setembre i el desembre del 2018, segons recull l’estudi presentat ahir per l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC). L’estudi destaca que els consumidors de premsa comarcal es caracteritzen per la seva fidelitat: dediquen gairebé mitja hora diària a llegir aquestes publicacions i el 40% en són compradors habituals o subscriptors.

Pel que fa a l'entorn digital, l'estudi d'audiència també destaca que, a més del 5,1 milions d'usuaris únics mensuals, es registren 27 milions de pàgines vistes al mes.

Per al responsable de l’estudi, Enric Yarza, la bona salut de la premsa comarcal es deu a la seva capacitat d’aportar un contingut de proximitat que no ofereixen els mitjans generalistes. Tot i que l’estudi no compara les dades actuals amb les d’anys anteriors –perquè argumenten que s’han utilitzat nous indicadors–, el president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, va apuntar que, tot i viure en “un moment convuls”, les capçaleres comarcals han incrementat la seva audiència.

Amb la desaparició del binomi EGM-Baròmetre de la Comunicació i la Cultura l’any 2016, feia dos anys que la premsa comarcal no disposava de xifres d’audiència (globals) que permetessin calibrar-ne l’estat de salut.

L'estudi d’audiència de la Premsa Comarcal s’ha elaborat en base a un treball de camp amb 7.600 entrevistes telefòniques realitzades a una població de 14 i més de totes les comarques (menys el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Tarragonès) entre el setembre i el novembre del 2018. A banda, l’univers de l’estudi han estat 45 publicacions diàries, setmanals, quinzenals i mensuals i ‘sites’ d'internet.