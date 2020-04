La premsa, contra els subsidiats

260x366 Portada de 'La Razón' 28/04/20 Portada de 'La Razón' 28/04/20

"Més del 40% dels espanyols viurà de l’Estat després del confinament", diu un dels titulars de la portada de La Razón. I El Mundo ho formula de manera similar, també en primera pàgina: "Ja són gairebé 21 milions d’espanyols els que cobren de l’Estat". S’endevina un cert menyspreu en això de "viure de l’Estat": ja hi són els pollosos de sempre, els aprofitats. Los paniaguados. Entre aquests 21 milions de presumptes paràsits hi ha, esclar, els jubilats. És a dir, els que potser es van passar quatre dècades mantenint l’Estat, amb les seves contribucions. Quan els bancs van rebre ajuts ingents, ara fa una dècada, no recordo gaires titulars parlant de la banca-que-viu-de-l’Estat. Potser és perquè aquesta banca és propietària de facto d’alguns diaris, esclar. I no deixa de ser curiós com els diaris més nacionalistes espanyols es queixaven, fa quatre dies, de la insolidaritat d’Holanda o Alemanya... per poder subsidiar Espanya! Hi ha una agenda liberal de fons bastant clara, a la premsa de Madrid, que inclou els diaris de la dreta, però també el (presumptament) esquerranós d’ El País.

Només cal recordar, per exemple, tots els articles dels últims temps del diari de Prisa sobre com era de cuqui ser pobre. Alguns exemples: "Freeganisme, l’última dieta hipster és agafar menjar de les escombraries", "L’última tendència de moda es diu nesting i consisteix en no sortir de casa en tot el cap de setmana" –diga-li nesting o final de mes– o "9 trucs per escalfar la casa sense encendre la calefacció", en què cap truc consisteix en sortir al carrer per reclamar unes tarifes assumibles per als subministraments.

Com a garant de la democràcia, a la premsa se li suposa que hauria de tenir una certa tendència a defensar el feble. Se li suposa.