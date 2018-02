La premsa d'Estat nega el "tracte degradant" de la Guàrdia Civil que veu Estrasburg

260x366 portada abc 14/2/18 portada abc 14/2/18

Se’n diuen universals –o directament humans– perquè són drets irrenunciables, que es garanteixen a totes les persones, amb independència de si ens cauen bé o han comès actes que considerem inacceptables. Estrasburg ha determinat que els etarres Igor Portu i Martín Sarasola, responsables de l’atemptat a la T4 de l’aeroport de Barajas, van patir un tracte inhumà i denigrant mentre van ser en mans de la Guàrdia Civil. I que les lesions que presentaven just després dels interrogatoris no han pogut ser justificades.

A partir d’aquí, la caverna ha deixat anar els seus exabruptes més autàrquics. L’‘Abc’, per exemple, titula: “Estrasburg obliga Espanya a pagar 50.000 euros als assassins de la T4”. Sembla que els hagi tocat un premi, l'Euroloto. ¿La notícia no hauria de ser que Europa castiga l’Estat en constatar tractes degradants i lesions a les comissaries? L’ editorial denuncia que el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg decideix des de la “distància”. Esclar, és aquesta distància és la que permet escapar-se de la Gran Amalgama Espanyola, on tots els poders –inclosa la premsa– formen un magma indiferenciat.

També ‘La Razón’ rondina. Treu en portada una carta atribuïda a Txeroki (ja publicada el 2009) en què parla de “tortures falses”. Això li serveix per amagar la notícia a un cos molt petit, molt menor que el titular. I explicada així: “El tribunal europeu condemna Espanya a indemnitzar els etarres de la T4 per danys morals”. La sentència consigna lesions físiques patides pels detinguts, però el diari ho deixa com si tot just s’haguessin estressat una miqueta.

La negativa a admetre que a Espanya es conculquen els drets bàsics és una de les vergonyes més feixugues que ha d’arrossegar la premsa d’Estat. I l’esquerra, mentrestant, callada.