La premsa li regala al rei una capa de superheroi

260x366 portada abc 30/1/18 portada abc 30/1/18

"Felip VI, l'àrbitre que va xiular fora de joc al secessionisme" ('El País'). "El monarca que va aturar el cop de l'1-O. Felip va despertar amb el seu discurs la societat civil de la seva letargia". ('El Mundo'). "El rei que va aguantar el desafiament" (editorial a 'La Razón').

La fórmula es va assajar amb Joan Carles, amb l'oportuníssim 23-F, així que ara cal només implementar-la en el seu genètic successor. Per això és important el relat del procés democràtic català com a cop d'estat: és el que permet legitimar l'actual incumbent en el tron sense haver de qüestionar el sistema. Relat colpista, fabricació de l'heroi i avall. El seu discurs difícilment va aturar res –l'independentisme ha crescut des d'aleshores– i tampoc no es pot atribuir que mobilitzés el que 'El Mundo' anomena societat civil, com si els manifestants de tantes diades no ho fossin. L'espanyolisme ha estat motivat per poders més efectius que la Corona, que ha actuat com a peça de l'engranatge, no pas com a motor. Tant se val: cap dels diaris qüestionarà res o aportarà les ombres del seu regnat i dels negocis de la seva família. Tot de color de rosa: "La reina: el vers lliure amb segell propi que va modernitzar la Corona" ('El Mundo') o bé "Felip ha demostrat que regnar no li ve gran sinó tot al contrari" ('La Razón'). Periodisme llepa i genuflex. L''Abc' regala un suplement de 84 pàgines, i la portada, més que una notícia, és una targeta: "Felicitats majestat". La coma preceptiva que li falta al titular deu haver fugit, en un atac de vergonya.

Acabo amb una perla d''El País': "La reina Letícia s'ocupa personalment d'elaborar la dieta que pren la seva família cada dia. Com es va poder veure en el vídeo, hi abunden les verdures i el peix, i no hi ha fregits". Espero que la família reial faci com Rajoy i només llegeixi el 'Marca'. Ho dic en deferència als seus nivells de sucre.