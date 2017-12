La por de la premsa unionista de debatre sobre TV3 amb dades

260x366 Xavier Grasset presenta 'Més324', un dels espais analitzats pel CAC / TV3 Xavier Grasset presenta 'Més324', un dels espais analitzats pel CAC / TV3

'El País' es fa ressò del cost que comporta per al CAC analitzar no només la pluralitat de TV3 sinó la de la resta de televisions generalistes que es reben a Catalunya, encara que siguin d'abast estatal, en aquesta campanya del 21-D. Això disgusta el conseller proposat pel PP, Daniel Sirera, la qual cosa no costa gaire d'entendre, ja que quan el debat sobre la neutralitat de les televisions passa de les proclames a les dades, resulta que TV3 treu molt millor nota –però molt, molt millor nota– que TVE, sobretot des que la governa precisament el PP. El diari de Prisa escrivia una columna, datada a Madrid, on bàsicament es traslladaven els arguments de Sirera per renunciar a aquesta comparativa, però no es recollia cap opinió de la majoria de consellers del CAC que jutgen valuós obtenir aquestes dades. El PP, conscient que no pot revelar la veritable naturalesa de la seva motivació, juga la carta del malbaratament, i el diari s'hi apunta amb alegria.

Si tant de neguit per demostrar que TV3 és –com publicava fa uns dies Félix de Azúa– ni més ni menys que "la font d'intoxicació més letal del nord d'Àfrica", què menys que avalar aquesta despesa d'uns pocs milers d'euros per trobar la confirmació que el canal públic català és pur Ebola informatiu. O és que el diari preveu que no li agradaran les dades?

Deu ser aquesta segona opció. El CAC va elaborar un informe sobre tertúlies, on quedava palès que TV3 va ser la més plural amb les opinions sobre l'1-O: prop d'un 40% eren contràries a la consulta. A La 1, en canvi, només el 2,1% de tertulians defensaven el referèndum. Noticiós, oi? Doncs 'El País' no en va informar al paper. És a dir, publiquen ara el debat sobre si el CAC ha de gastar-se diners en analitzar canals espanyols –oferint només la posició minoritària del conflicte– després d'haver silenciat dades rellevants i d'interès. Però que els deixaven en evidència, esclar.