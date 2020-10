La preqüela de 'Joc de trons' tria el seu protagonista: Paddy Considine

260x366 Paddy Considine interpretarà el rei Vaserys Targaryen / HBO Paddy Considine interpretarà el rei Vaserys Targaryen / HBO

Un dels spin-offs de Joc de trons comença a agafar forma. House of the dragon, ficció que estarà ambientada 300 anys abans dels fets que s'explicaven a la sèrie original, ha triat l'actor anglès Paddy Considine per interpretar el personatge del rei Viserys Targaryen, germà de Daenerys Targaryen, paper que a Joc de trons feia Emilia Clarke. El fitxatge de l'actor l'ha anunciat el compte oficial de Joc de trons a Twitter.

Segons explica Deadline, el personatge de Viserys Targaryen es defineix per ser un home bo i decent que només vol protegir el llegat del seu avi. La primera temporada de House of the dragon comptarà amb deu episodis i ha sigut creada per George R.R. Martin, autor de la saga en què es basava Joc de trons, i Ryan Condal. Paddy Considine, una cara no gaire coneguda pel públic en general, ha participat en drames com The outsider i Peaky blinders i actualment forma part del repartiment de la minisèrie El tercer día, protagonitzada per Jude Law i Naomi Harris.