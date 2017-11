El present i el futur dels mitjans de proximitat, a debat

Més de 250 professionals vinculats a la premsa de proximitat es trobaran durant tot aquest dimarts a la Pedrera per compartir experiències sobre la situació actual d’aquests mitjans de comunicació i debatre sobre els reptes que hauran d’afrontar en els pròxims anys.

La jornada, organitzada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), comptarà amb la presència de dos convidats internacionals: a les 10 h, l’analista nord-americà Damian Radcliffe oferirà una ponència sobre les oportunitats per als mitjans de proximitat basant-se en l’experiència dels EUA, i a les 16.30 h Lars Rosenblad, fundador del diari finlandès Morgan Digital, explicarà com s’ha dut a terme el procés de digitalització de la premsa de proximitat als països nòrdics, considerats un referent del sector.

Precisament, la innovació en l’àmbit digital serà un tema recurrent de la jornada, que també es fixarà en les opcions que la realitat augmentada ofereix al periodisme de proximitat i reflexionarà, de la mà del periodista i consultor Ismael Nafría, sobre les lliçons que un mitjà internacional com The New York Times pot oferir als diaris més petits.