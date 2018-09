Pedro Sánchez: explorador o pirata?

260x366 portada mundo 19/8/18 portada mundo 19/8/18

Avui el quiosc serveix un bonic xoc frontal de titulars que demostra que una mateixa notícia es pot servir de dues maneres ben diferents. "El govern troba la via per desbloquejar el Pressupost", diu 'El País'. "Sánchez ordeix un frau per burlar el veto del Senat al seu Pressupost". El diari de Prisa retrata el president espanyol com un hàbil explorador. L'imaginem amb salacot i matxet, obrint-se pas en la delicada jungla dels procediments polítics i evitant la majoria que tenen el PP i Ciutadans al Senat. En canvi, el Sánchez d''El Mundo' és un tafur, un estafador, un pinxo de quatre rals que s'ha empescat un frau –greu paraula– per tirar endavant els comptes de l'Estat.

La diferència d'enfocament s'expressa també amb subtileses. Per exemple, a 'El País' és "el Pressupost", mentre que a 'El Mundo' subratllen que és "el seu Pressupost". El primer titular empeny el lector a disculpar l'argúcia de Sánchez. És el Pressupost, amb majúscula, 'the one and only': si no es tira endavant, arribarà el monstre de l'Espanya ingovernable. En canvi, quan 'El Mundo' diu que és "el seu Pressupost", ho rebaixa a una vel·leïtat. El caprici del governant amb pegat a l'ull, cama de fusta i lloro a l'espatlla.

Homofòbia

Aquest paràgraf publicat per Arcadi Espada a 'El Mundo': "A Rufián cal contestar-li en seu parlamentària dient-li: «La polla, mariconàs, com prefereixes menjar-me-la: d'un cop o per temps?», mentre un li va somrient delicadament a la cara". Més intel·ligència no implica més humanitat i, a mi, Espada sempre m'ha servit de particular i útil recordatori sobre aquesta asincronia. Dit això, just aquests dies llegia el seu llibre 'Un buen tío', dedicat al linxament mediàtic d''El País' a Francisco Camps. Val la pena llegir-lo. Ni que sigui de franc a la biblioteca, si no volen finançar el seu odi.