1.

Les primeres imatges d’un forat negre confirmen un cop més la relativitat d’Einstein. Aquesta observació pionera ha sigut possible gràcies a l’acció conjunta de vuit radiotelescopis distribuïts per tot el planeta.

2.

Un inspector de la Policia Nacional relata les infiltracions en col·legis i vigilàncies mútues amb els Mossos. Un agent descriu la resistència a la policia de l'escorta de Clara Ponsatí durant el referèndum. Els espies van col·locar les balises a Puigdemont al pàrquing de l’hotel on es reunia amb polítics. Els dispositius eren "sofisticats" i els van preparar "mans expertes" a vint minuts de Waterloo.

3.

El Govern impulsarà una llei de l'eutanàsia i del suïcidi assistit. La nova regulació, però, no es podria desplegar fins que l'Estat despenalitzés la pràctica.

4.

L'FMI reclama als països que obrin les portes als migrants i que augmentin els impostos als grans patrimonis. L'organisme urgeix canviar les polítiques fiscals i eliminar subsidis als combustibles fòssils.

5.

A partir de les 21h, segui el minut a minut del United-barça. El millor lloc per somiar en el triplet. El Barça torna a Old Trafford, on vol guanyar per primer cop per fer un pas de gegant a Europa