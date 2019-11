Les primeres sèries

‘Forky asks a question’

Recuperat -o en aquest cas caldria dir reciclat- de Toy story 4, el Forky és un projecte de manualitats construït a partir de material rebutjat i brossa. I té moltes preguntes sobre com funciona el món. Què és l’amor? Què és el temps? I, cosa potser més important, què és el formatge? A través de deu curtmetratges animats, Pixar intentarà donar una resposta fàcil de digerir als infants sobre aquestes i altres preguntes existencials, de bracet de la forquilla customitzada que apareixia al film. L’acompanyaran altres personatges de la saga Toy story, com el Rex, el Hamm, el Buttercup, Mr. Spell, el Trixie o Mr. Pricklepants. La veu del Forky, en la versió original, seguirà sent la de Tony Hale, conegut també per Arrested Development.

‘Pixar in real life’

El gènere de la càmera oculta troba també el seu lloc en la plataforma. Alguns dels personatges més icònics de la productora d’animació Pixar es deixaran veure, ben corporis, als carrers dels Estats Units. Les càmeres captaran la sorpresa de petits i grans quan ensopeguin, cara a cara, amb el robot Wall-e o els superherois d’ Els increïbles. La gràcia del xou és que les versions en real dels personatges animats estan molt ben aconseguides i les bromes, d’humor blanc, deixen les víctimes d’aquest programa entre sorpreses i intrigades.

‘The Imagineering story’

Sèrie documental sobre Imagineering, la filial de Disney que es dedica als parcs temàtics de la companyia. Al llarg dels últims 65 anys han estès l’univers de Disney al món físic a través de parcs d’atraccions repartits per tot el món. De moment hi ha dotze parcs, una ciutat, quatre creuers, dotzenes d’hotels, parcs aquàtics, centres comercials, poliesportius i sales de concert. Els documentals prometen filmacions i entrevistes inèdites.

‘SparkShorts’

Tot i que Pixar és coneguda sobretot pels seus llargmetratges, que s’han guanyat el favor de la crítica, la companyia manté també una línia de producció de curtmetratges prou intensa. Algunes es podran veure a SparkShorts, una sèrie que recull peces soltes d’animació en format petit i un cert to indie. La companyia aprofita els pressupostos relativament modestos del petit format com a planter per trobar i fer créixer els nous talents que dirigiran els èxits del futur. De moment, la primera tanda consta de sis curtmetratges; Float, Purl, Smash and Gram, Wind, Loop i Kitbull. A Float, per exemple, un pare descobreix que el seu fill és diferent dels altres i intenta amagar-lo perquè ningú s’hi fixi. Purl, per la seva banda, és una bola de llana rosa que té números per convertir-se en icònica gràcies al seu discurs feminista en un entorn laboral masculí.

‘High School Musical: The musical: The series’

Una visió autoirònica d’una de les marques més populars de la factoria Disney. A partir de les tres pel·lícules de la franquícia High School Musical, la plataforma en streaming s’empesca aquest fals documental en què representa que una professora de l’escola on es van filmar aquelles comèdies romàntiques -que van omplir les sales de cinema entre el 2006 i el 2008- intenta muntar una representació del musical basat en les pel·lícules. Tot plegat, una excusa per poder recuperar algunes de les cançons més memorables de la saga, a l’hora que se n’introdueixen de noves. La companyia ha anunciat que hi haurà segona temporada d’aquest xou ple de metareferències. Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Matt Cornett i Kate Reinders són entre els protagonistes.

‘Encore!’

L’actriu Kristen Bell ( Veronica Mars, The good place ) produeix aquest reality que també poua en els musicals d’institut. A Encore!, els antics intèrprets d’algun muntatge es retroben i miren de reprendre el seu espectacle amb l’ajut d’algun dels talents de Broadway. El xou combina la retrobada d’amics amb la mirada rere les bambolines en la producció d’un musical. Tot això mentre intenten clavar la coreografia, cosa no sempre assequible quan has guanyat uns quants anys i/o quilos. Els musicals que es podran veure són alguns dels clàssics, com ara Somriures i llàgrimes, La bella i la bèstia o Annie.

‘Marvel’s hero project’

A mig camí entre el documental i el reality, el programa seguirà uns quants “joves herois”: potser no salven el planeta, però sí que milloren la seva comunitat amb idees creatives i tones de voluntarisme. Aquests petits salvadors rebran un còmic de Marvel com a recompensa pels seus esforços (que es vendrà a la botiga digital de la companyia). La sèrie inclou un missatge d’empoderament dels més joves. Al llarg dels episodis, de 30 minuts, es trasllada la idea que el canvi és possible a partir d’accions quotidianes.