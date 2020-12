La ràdio privada catalana es reivindica com a actor principal del sector

Més de 200 persones s'han reunit virtualment aquest divendres per celebrar una jornada dedicada a la ràdio. Un dels objectius de la trobada, organitzada per l’ Associació Catalana de Ràdio (ACR), era passar revista als efectes del covid en el sector i preparar la recuperació. Segons Enric Yarza, consultor i president de Media Hotline, el 2021 s’espera un creixement del 8,2% a la ràdio, després d’un any dur, sobretot per a la ràdio musical.

La segona ponència ha anat a càrrec de Katty Roberfroid, directora general d’EGTA, una entitat radicada a Brussel·les i amb més de 150 operadors de ràdio i televisió com a socis. La seva intervenció ha subratllat el poder comercial de la ràdio –perquè té la ràtio més eficient de cost i resultat– i ha destacat la penetració del 70% que obté el mitjà.

Seguidament, Àlex Gutiérrez, cap de Mèdia de l’ARA, ha centrat la intervenció en tres aspectes: l’anomalia que ha suposat no disposar de dades d’audiència durant més de mig any (cosa que no ha passat en països de l’entorn), la incertesa sobre la capacitat de monetitzar els podcasts, i els casos europeus en què s’han flexibilitzat algunes de les obligacions per als prestadors audiovisuals, tenint en compte l’excepcionalitat del moment.

L’última de les xerrades ha versat sobre el DAB, que està especialment poc implantat a Catalunya i Espanya, mentre que a Noruega ja ha apagat la FM per passar al sistema digital. Hi han intervingut Elena Puigrefagut i David Fernández Quijada, de la Unió Europea de Radiodifusió.