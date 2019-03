Les privades segueixen guanyant (però amb entusiasme refredat)

La televisió segueix sent un bon negoci a Espanya -si ets un dels dos integrants del duopoli-, per bé que hi ha motius per a la moderació de l’eufòria. Els dos principals grups audiovisuals van tancar el 2018 amb beneficis, però Mediaset va experimentar el creixement més lent dels últims cinc anys i Atresmedia va patir un retrocés d’un 37,9%. En concret, el conglomerat que té Telecinco i Cuatro com a canals senyera va aconseguir un benefici net de 200,3 milions d’euros, mentre que l’eterna rival, amb Antena 3 i La Sexta com a mascarons de proa, es va haver de conformar amb 88,2 milions.

Els resultats arriben poques setmanes després que el banc d’inversió Merrill Lynch pronostiqués un quinqueni de caigudes de beneficis per a totes dues empreses a partir del 2019.

De fet, el 2018 ja ha sigut un any difícil per a Atresmedia, ja que ha assumit un ajustament extraordinari de l’impost sobre societats. Si es descomptés aquest efecte, el benefici hauria sigut de 125,7 milions d’euros, que igualment hauria suposat un retrocés respecte als 142,1 milions de l’exercici anterior. Pel que fa a ingressos, la companyia va aconseguir 1.402 milions, que suposen 10 milions menys que un any enrere. Tot i haver millorat dues dècimes l’audiència, es constata una disminució d’un 2,8% en els ingressos publicitaris, que van suposar 829,4 milions d’euros. Però, al mateix temps, s’evidencia que el seu futur passa pel digital: els anuncis d’aquesta àrea encara suposen un percentatge petit del pastís -un 5,4% del total- però experimenten un creixement d’un 65,9% en tan sols dotze mesos.

A diferència de Mediaset, Atresmedia té una divisió de ràdio: la que formen les emissores Onda Cero, Europa FM i Melodía FM. El comportament d’aquesta àrea ha llastat els resultats del grup controlat per Planeta. Atresmedia Radio va assolir uns ingressos nets de 82,5 milions, la qual cosa suposa caure un 1,2% en un mercat que, segons Infoadex, va aconseguir créixer un 3,3% al llarg del 2018.

El deute financer del grup, el desembre del 2018, queda establert en 230,9 milions d’euros, la qual cosa implica reduir en 8,6 milions la xifra d’un any enrere.

Mediaset salva un gran benefici

A l’altra banda del duopoli, Mediaset ha aconseguit millorar els beneficis -ni que sigui en un 1,4%-. Això sí: no ho ha fet ni per la via de l’entrada de nous ingressos ni per la de l’expansió publicitària, sinó gràcies a mesures d’estalvi que li han permès retallar les despeses en 26 milions. En tot cas el resultat és el millor que obtenen des del 2008, just abans que la crisi econòmica comencés a fer estralls. El marge comercial és d’un 26,2% sobre els ingressos totals.

Segons informava la companyia, els ingressos bruts per publicitat han registrat un retrocés molt lleu: si el 2017 es van aconseguir 969,7 milions d’euros, l’any passat es van quedar en 963,6. Aquestes són les xifres dels seus mitjans propis -que van pujar dues dècimes en audiència el 2018-, als quals cal sumar-hi 19,7 milions d’euros aconseguits per tercers. La companyia destaca que les despeses operatives han suposat 707,6 milions d’euros i que això comporta haver-les abaixat un 3,6% tot i haver comprat els drets d’emissió del Mundial de futbol de Rússia.

La inversió publicitària a la televisió va experimentar el 2018 una lleu caiguda del 0,8%, fins als 2.127,2 milions d’euros. Per grups, Mediaset va mantenir la posició dominant, amb 922 milions, però tot i així suposa caure un 0,5%. És més pronunciat, en canvi, el sotrac a Atresmedia: un 2,8%, fins als 862 milions. En tot cas, el duopoli segueix traient molt de profit de la seva audiència. El 2018, els set canals de Mediaset van tenir una audiència conjunta d’un 28,9% i van aconseguir un 43,3% de la facturació publicitària a Espanya.

Atresmedia, per la seva banda, amb un canal televisiu menys, es va quedar en un 26,7% de quota i un tall d’un 40,5% del pastís. El duopoli, per tant, controla un 55,6% de l’audiència televisiva espanyola -inclosa la televisió de pagament, però no l’ streaming - i, en canvi, acapara fins a un 83,8% de la inversió de les marques en publicitat. Això suposa cedir una mica d’espai respecte a un any enrere, però segueix sent més que el 74,6% que controlaven el 2010.