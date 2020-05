Els problemes de Sánchez i les seves decisions de mitjanit

260x366

Sánchez passarà a la història com el Vampir del BOE: s’està acostumant a apurar la ratlla de la mitjanit per prendre decisions transcendents. La d’aquest dimecres ha consistit en treure la paraula íntegrament a la frase "derogar íntegrament la reforma laboral". Però, tot i la generosa lliçó gramatical sobre la importància dels adverbis, la caverna no ha incomplert el seu sisè manament: estimaràs el teu proïsme i no deixaràs escapar cap ocasió de tractar de filoetarra el teu enemic. "Sánchez es destapa: derogarà la reforma laboral amb Bildu", diu La Razón. Però no només. El País titulava "Sánchez pacta amb Bildu derogar tota la reforma laboral del PP" i, en la seva segona edició, li va treure el tota. Però el fet que Bildu jugui la carta del papu com a titular de primera –en línia amb La Razón o El Mundo– fa pensar que o bé la patronal ha tingut una forta ascendència en aquest titular o bé el diari creu que davant dels temps magres que s’abaten aquesta reforma laboral –que facilita els acomiadaments– li pot resultar convenient. Serà interessant llegir les editorials dels diaris considerats d’esquerres relatius a aquest punt, quan arribin, si arriben.

En tot cas, el titular contrastava, per exemple, amb el de La Vanguardia: "El govern central rectifica l’acord amb Bildu per derogar la reforma laboral". I El Periódico usava una tècnica de desviar l’atenció no esmentant l’esquerra abertzale en el titular i, en el subtítol, recordant que l’eliminació de la reforma laboral era, al capdavall, un pacte de legislatura. El dia se salta, en tot cas, amb la persistent aroma de fi de cicle. El Punt Avui, per exemple, diu en portada que Sánchez 2dinamita l’esperit de la investidura". Romanguin atents, doncs, al punt de la pròxima mitjanit: que l’explosió del dia no els enxampi per sorpresa.