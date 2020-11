Els productors catalans traslladen el seu SOS als partits

La patronal del sector de l’audiovisual a Catalunya s’ha reunit aquest dijous amb polítics de les diferents forces polítiques per reclamar-los ajudes al sector. L’entitat PROA, que aplega els productors catalans, ha organitzat un acte que ha comptat amb representants de tots els partits amb presència al Parlament. Es tractava de fer-los partícips del manifest fet públic aquest novembre amb el títol de “SOS del sector audiovisual”, on es diu que la situació d’aquesta indústria al país “és crítica i insostenible”. Els productors es queixen que un sector que va ser un clar referent del sud d’Europa “perdi cada vegada més força i estigui cada vegada a més distància de Madrid”. És la quarta vegada que PROA es reuneix amb membres dels diferents partits, des del 2013, any en què les retallades públiques van començar a afectar severament un negoci que, tanmateix, es considera estratègic.

En aquesta ocasió, els polítics que han acceptat debatre sobre el sector han sigut: Francesc Ten (JxCat), Raquel Sans (ERC), David Mejía (Cs), Rafel Bruguera (PSC), Mar García (En Comú Podem), Natàlia Sànchez (CUP) i Juan Milian (PPC). PROA ha estat representada pel president Raimon Masllorens i l’acte ha comptat amb la moderació del periodista cultural Óscar López.

Durant la trobada, els productors han reclamat l’activació de la Taula de l’Audiovisual, que exigeixen que s’activi abans del 15 de febrer. “Si el pla estratègic de l’audiovisual no es tira endavant durant els pròxims mesos, a finals del 2021 ja no ens trobaran”, ha explicat Raimon Masllorens, president de PROA, després de subratllar la precarietat en què viu el sector. Altres reivindicacions han passat per reclamar el 2% del pressupost per al departament de Cultura, incentius fiscals perquè les grans empreses del sector s’implantin a Catalunya i que la llei general de l’audiovisual prevegi un 10% de la producció en llengües cooficials de l’Estat.

El president de PROA ha valorat aquest intercanvi com un bon punt d’inici, malgrat la sensació “agredolça” per la falta de concreció de les mesures plantejades pels representants polítics. Masllorens ha demanat, així mateix, una estratègia comuna amb Madrid -i la seva tendència a acaparar tota la producció- i que la CCMA torni a ser el motor de l’audiovisual a través d’un acord marc. “Som conscients que els polítics no són els únics culpables d’aquesta situació, però ens dirigim directament a ells perquè poden ser els artífexs que ens condueixin a una recuperació possible i necessària”, conclou el manifest.