La 1 estrena una història d’amor i amistat al desert de Líbia

Una jove espanyola que arriba al desert de Líbia per treballar com a cooperant en un hospital d’una ONG és la protagonista de Promesas de arena, la nova sèrie que La 1 estrena aquest dilluns a les 22.40 h. Andrea Duro ( Amar es para siempre, La catedral del mar ) es posa en la pell d’aquesta noia, la Lucía, que en aquestes circumstàncies extremes viurà una apassionada història d’amor i aventures i trobarà una forta amistat. Segons l’actriu, això la transformarà en “una altra dona, molt valenta i amb molt coratge”.

L’italià Francesco Arca ( Los nuestros 2 ) dona vida al Hayzam, un exmilitar “amb un equilibri inestable entre el bé i el mal”, segons l’actor, que intenta treure profit de qualsevol situació, però amb un magnetisme especial que farà perdre el nord a la protagonista. També s’enamorarà d’ella l’Andy (Daniel Grao), el responsable del campament de l’ONG, que se sent superat per les circumstàncies.

En canvi, la Lucía trobarà seguretat en la Fathia (Somaya Taoufiki), la cap d’infermeria de l’hospital, una persona honesta i absolutament implicada en la seva feina. Segons Duro, de fet, la “veritable” història de la sèrie és l’amistat que neix entre elles dues. El nou entorn de la noia el formaran també el metge Hamid (Khaled Kouka), tres joves cooperants (Marcel Borràs, Thais Blume i Jairo Sánchez) i la Julia (Blanca Portillo), la veterana responsable de subministraments de l’ONG, que té una missió oculta i arrossegarà la protagonista a una trama d’intriga.

Segons el productor executiu de TVE, Javier García Díaz, Promesas de arena és una “aventura romàntica”, però alhora vol retratar el món dels cooperants “amb rigor i realisme”. En aquest sentit, Amparo Miralles, productora executiva d’Atlantia Media (que firma la sèrie juntament amb TVE), explica que van voler rodar “al lloc més pròxim possible” a Líbia, ja que l’opció de fer-ho dins del país es va descartar a causa de la inestabilitat política i els enfrontaments armats que hi tenen lloc. Finalment van escollir dues localitats de Tunísia (la ciutat costanera de Sfax i l’oasi de Tozeur, a l’interior del país) per rodar la majoria de les seqüències. La resta s’han filmat a Madrid.

Promesas de arena es basa en la novel·la homònima escrita per Laura Garzón el 2015. Ignasi Rubio i Guadalupe Rilova l’han adaptat per a la pantalla, i Joaquín Llamas i Manuel Estudillo n’han assumit la direcció. La sèrie consta de moment de sis capítols, però TVE no descarta produir-ne més temporades.

Un retrat de la feina de les ONG

Promesas de arena arriba a La 1 acompanyada d’una altra estrena, Titanes sin fronteras, una sèrie documental produïda també per Atlantia Media que s’emetrà a continuació dels capítols de la ficció i que mostra la tasca que fan cooperants espanyols que treballen per diverses ONG en diferents països. “Volíem aclarir que la història que expliquem en la ficció, encara que haguem sigut rigorosos, fa servir eines diferents de la realitat”, explica Javier García Díaz. El primer capítol se centra en diversos projectes que s’estan duent a terme a Sierra Leone.