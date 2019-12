10 propostes per a un 2020 seriòfil

A pocs dies d'acomiadar el 2019, les cadenes i plataformes comencen a donar pistes de com serà el 2020 a la televisió. Les adaptacions literàries i el retorn de creadors de referència com Lena Dunham, Phoebe Waller-Bridge o Steven Moffat marcaran un any seriòfil, en què també s'estrenaran noves temporades de ficcions ja consolidades com Succession, Euphoria, Killing Eve, Sex education o Russian doll.

'Drácula' (Netflix)

Steven Moffat s'atreveix amb un altre clàssic

Els creadors de Sherlock, Steven Moffat i Mark Gatiss, s'uneixen de nou per fer la seva versió d'un altre clàssic literari, el Dràcula de Bram Stoker. La minisèrie de tres capítols de 90 minuts arrenca a Transsilvània l'any 1897 i segueix el viatge del comte Dràcula fins al Londres victorià. A diferència del que van fer amb l'adaptació de les històries de Sherlock Holmes, que van optar per modernitzar-les i situar-les en l'actualitat, Moffat i Gatiss han volgut mantenir l'esperit gòtic original i apostar per un terror que, asseguren, impactarà els espectadors. "L'horror hauria de ser transgressor, no còmode. Crec que en aquesta sèrie hi ha coses molt molt estranyes i n'estic molt orgullós", ha explicat Gatiss. L'actor danès Claes Bang serà l'encarregat de donar vida al vampir necessitat de sang. La minisèrie, produïda per la BBC, s'estrenarà a Netflix el 4 de gener.

'Star Trek: Picard' (Amazon)

Patrick Stewart torna a l'espai

La saga galàctica d' Star Trek es segueix ampliant, ara amb una sèrie centrada en una de les seves grans icones, el capità Picard, que torna a interpretar Patrick Stewart després de la seva última aparició a la pel·lícula Star Trek: Nemesis. La nova ficció, que s'estrena el 23 de gener, se centrarà en descobrir per què Picard va abandonar la flota estel·lar. Segons ha explicat el productor Alex Kurtzman, durant tot aquest temps que els espectadors no han sabut res de Picard l'excapità "ha pres una sèrie de decisions qüestionables".

'La conjura contra América' (HBO)

David Simon adapta Philip Roth

651x366 John Turturro a 'La conjura contra América' / HBO John Turturro a 'La conjura contra América' / HBO

Després de tancar The Deuce, el seu retrat del naixement del porno a Manhattan i una de les millors sèries del 2019 per a l'ARA, David Simon, amb la col·laboració d'Ed Burns, adapta en format de minisèrie la novel·la de Philip Roth La conjura contra Amèrica, que imagina una història alternativa dels Estats Units explicada a través dels ulls d'una família jueva de classe treballadora de Nova Jersey. Ells seran testimonis de l'ascens polític de Charles Lindbergh (Ben Cole), un heroi de guerra xenòfob i populista que endinsarà els Estats Units en el feixisme. Zoe Kazan i Winona Ryder interpreten les germanes Bess i Evelyn. La primera veu amb preocupació el clima polític i intenta protegir la seva família, mentre que la segona, després d'anys tenint cura de la seva mare, busca el seu lloc al món i sucumbeix a les atencions del rabí Lionel Bengelsdorf (John Turturro), un dels principals suports de Lindbergh. La minisèrie s'estrena el 17 de març.

'Hunters' (Amazon)

Al Pacino caça nazis

Que les estrelles de Hollywood van veure que la televisió era la nova meca dels papers bons ja fa temps que és evident. Al Pacino també ho ha descobert i ja té a punt una sèrie per lluir-se, Hunters, ambientada a la Nova York del 1977 i protagonitzada per un grup de caçadors de nazis. Després de descobrir que centenars d’oficials viuen infiltrats als Estats Units i planegen instaurar el Quart Reich, posaran en marxa una violenta cacera per atrapar-los. Pacino interpreta el líder del grup de caçadors, format, entre altres, per Josh Radnor ( Cómo conocí a vuestra madre) i Lena Olin. Creada per David Weil, Hunters ha estat produïda per Jordan Peele, director de les pel·lícules de terror Déjame salir (2017) i Nosotros.

'Run' (HBO)

Phoebe Waller-Bridge més enllà de 'Fleabag'

651x366 Merritt Wever i Domhnall Gleeson a 'Run' / HBO Merritt Wever i Domhnall Gleeson a 'Run' / HBO

El 2019 ha sigut el seu any i el 2020 la rep amb els braços oberts. Després de l'èxit indiscutible de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, juntament amb la seva sòcia Vicky Jones, té en marxa nova sèrie, Run, comèdia romàntica que barrejarà elements de thriller, una combinació que la britànica ja ha provat a Killing Eve. Merritt Wever, vista recentment a Historia de un matrimonio i a Unbelievable, serà la Ruby, una dona amb una vida rutinària que rep una invitació per complir un pacte de joventut al costat del seu primer amor, Billy Johnson (Domhnall Gleeson), un exitós guru que prové d'una rica família irlandesa. Amb la promesa de trobar la felicitat i reinventar-se, la Ruby iniciarà un viatge al costat del seu antic amant. A més de ser-ne la productora executiva, Waller-Bridge s'ha reservat un personatge secundari, Flick. La HBO encara no ha anunciat data d'estrena, però sí que ha confirmat que serà una de les seves propostes per al 2020.

'The mandalorian' (Disney+)

L'univers de 'La guerra de les galàxies' encara té corda

A internet ja fa mesos que corren mems de la sèrie i hi ha pocs seriòfils que, a aquestes altures, no coneguin l'existència de Baby Yoda. The mandalorian es va estrenar el 12 de novembre als Estats Units, però aquí no arribarà fins al 31 de març, amb el llançament del servei de Disney+ a Espanya. Els que hagin sigut capaços d'esperar fins llavors descobriran una història que té lloc cinc anys després dels esdeveniments que explica El retorn del Jedi. El protagonista és Mando (Pedro Pascal), un caçador de recompenses mandalorià que rep l'encàrrec de protegir un petit bebè. Aquesta nova incursió en l'univers de La guerra de les galàxies (que ja ha renovat) compta amb actors com Nick Nolte i Giancarlo Esposito i ha sigut creada i dirigida per Jon Favreau, responsable d' Iron Man i Iron Man 2.

'Patria' (HBO)

El conflicte del País Basc arriba a les plataformes

L'adaptació de la novel·la de Fernando Aramburu, que va vendre més d'un milió d'exemplars a Espanya, és el gran projecte espanyol de la HBO per al 2020. La sèrie, que ha patit diversos endarreriments durant el rodatge, s'estrenarà al maig i tindrà emissió setmanal (a diferència de Foodie love, la primera ficció espanyola de la plataforma). Com el llibre original, la ficció creada per Aitor Gabilondo explica el conflicte al País Basc des de dos punts de vista: el d'una família d'un membre d'ETA i el d'una altra que és objectiu de l'organització terrorista.

"La sèrie és una obra diferent de la novel·la, és el que a mi em va suggerir", va explicar Gabilondo quan va presentar les primeres imatges de Patria al Festival de Sant Sebastià d'aquest any. "Tinc una bona relació amb Aramburu, ell diu que ja va fer la seva feina i que em tocava fer la meva obra. Si hagués volgut explicar la novel·la, hauria contractat un actor per llegir-la. Això no és només una adaptació, és també una visió en què dono més pes a allò que em va semblar més interessant i que més em va commoure", assegura el creador. Elena Irureta i Ane Gabarain donen vida a la Bittori i la Miren, les mares de les dues famílies protagonistes.

'Impeachment: American crime story' (pendent de cadena)

Ryan Murphy fa justícia a Monica Lewinsky

651x366 Ryan Murphy / MARIO ANZUONI / REUTERS Ryan Murphy / MARIO ANZUONI / REUTERS

El totpoderós Ryan Murphy suma un nou capítol a la seva antologia de la història criminal dels Estats Units. Després d'explicar el judici a O.J. Simpson i l'assassinat de Gianni Versace, Murphy explicarà el judici polític contra el president Bill Clinton després que es fes pública la seva relació amb Monica Lewinsky, quan ella era una becaria de la Casa Blanca. Beanie Feldstein ( Super empollonas) donarà vida a Lewinsky, mentre que Clive Owen interpretarà el president demòcrata.

A principis d'octubre, la cadena FX, que emet la sèrie als Estats Units, va anunciar que estrenaria Impeachment: American crime story el 27 de setembre del 2020, cinc setmanes abans de les eleccions presidencials dels Estats Units, que tindran lloc el 3 de novembre. La data va generar crítiques que asseguraven que la sèrie podia influir en els resultats dels comicis, una polèmica que va sorprendre Ryan Murphy. "Em deixa bastant astorat la idea que una minisèrie de televisió pugui canviar el futur del nostre país", va confessar el creador al New York Times. Tot i que Netflix encara no ho ha anunciat, pot ser que la tercera entrega d' American crime story estigui disponible a la plataforma, igual que va passar amb la primera i la segona temporada.

'Industry' (HBO)

El retorn a primera línia de Lena Dunham

651x366 Lena Dunham abans de començar el rodatge de 'Industry' Lena Dunham abans de començar el rodatge de 'Industry'

Qui va ser la "veu d'una generació", Lena Dunham, s'ha mantingut en un segon pla des que va posar fi a la seva primera sèrie, Girls (2012-2017). Després de la fallida de Camping, la creadora i actriu tornarà aquest 2020 amb una nova sèrie, Industry, amb la qual abandonarà Nova York per traslladar-se a la City de Londres. Ambientada en el món de les finances internacionals, la sèrie de vuit episodis se centrarà en un grup de joves que competeixen per uns llocs de feina fixa en un banc d'inversió de la capital britànica. En el procés, els candidats descobriran com la cultura empresarial del banc està dominada per les drogues, el sexe i els egos. En el cas d' Industry, Dunham només farà de directora i productora executiva, ja que el guió és obra dels britànics Mickey Down i Konrad Kay.

'The undoing'

Nicole Kidman busca el seu nou 'Big little lies'

651x366 Nicole Kidman / GETTY Nicole Kidman / GETTY

L'actriu australiana es torna a unir a David E. Kelley, creador de Big little lies, amb The undoing, una minisèrie basada en la novel·la Ya lo sabías, de Jean Hanff Korelitz. Kidman interpreta la Grace, una terapeuta d'èxit que està a punt de publicar el seu primer llibre. Poques setmanes abans de la publicació, el seu marit (Hugh Grant) desapareix sense deixar rastre i comencen a sortir a la llum informacions que la Grace desconeixia sobre ell. A partir d'aquest moment, la terapeuta intentarà reconstruir la seva vida i la del seu fill. A més de Kidman i Grant, també hi participa Donald Sutherland.