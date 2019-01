Continuen les protestes per les detencions sense ordre judicial, i quatre notícies més del dia

1.

La policia espanyola deté setze persones a les portes de més protestes pel judici. Als detinguts, ja en llibertat, se’ls investiga per participar en el tall de vies a Girona per l’aniversari de l’1-O. Una trentena de persones passen la nit a la Universitat de Girona per protestar contra les detencions. La intenció és impedir la detenció d'una estudiant que consta a la llista de la policia espanyola

2.

Escaladors de façanes en l’onada de robatoris en cases. Les mobilitzacions de veïns continuen mentre els lladres no aturen la seva activitat

3.

Juanma Moreno, investit president d'Andalusia amb els vots del PP, Cs i l'extrema dreta de Vox. Teresa Rodríguez (Podem) acusa Moreno de perpetrar un 'govern franquícia' tutelat des de Madrid

4.

El Girona descobreix un món nou eliminant l’Atlètic (3-3). Un gol de Doumbia classifica els gironins per primera vegada pels quarts de la Copa

5.

Theresa May torna a sobreviure. La ‘premier’ supera la moció de censura i convida els líders dels partits a reunir-se per solucionar el Brexit