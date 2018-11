El PSC manté l’aposta pels indults a la recambra, i quatre notícies més del dia

1.

El PSC manté l’aposta pels indults a la recambra. Confia en una rebaixa de penes per als presos però no descarta tornar a reivindicar la mesura de gràcia

2.

Grafiters als trens: un malson de seguretat i neteja. Renfe és incapaç d’esborrar totes les pintades dels vagons, un 70% del total, i augmenten les agressions

3.

La competència del Tribunal Suprem en l’1-O, després del pont de la Constitució. El Suprem escoltarà les defenses dels divuit acusats en una vista que es convocarà el 9 de desembre

4.

“L’Ebola no existeix, és una invenció de les ONG”. Molts veïns de la regió congolesa afectada per l’epidèmia creuen que la malaltia és una excusa per fer negoci

5.

El llarg i intens temporal deixa els rius al límit i la mobilitat tocada. Es van evacuar de casa 21 persones per la inundació a Vilatenim