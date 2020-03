Alerten que prohibir la publicitat d'apostes "fa perillar" els diaris esportius

L'Asociación de Medios de Información (AMI) critica "durament" la decisió adoptada aquest dimarts pel consell de ministres de prohibir l'emissió de publicitat d'apostes i joc online, que només podrà aparèixer per televisió, ràdio i mitjans digitals entre la 1 i les 5 de la matinada. L'entitat, que agrupa una vuitantena de diaris espanyols, tant estatals com d'àmbits més reduïts, considera que la mesura és "desproporcionada" i "fa perillar la sostenibilitat econòmica dels mitjans esportius", els que tenen més presència d'aquest tipus d'anuncis, ja que "els impedeix obtenir els escassos ingressos publicitaris que encara rebien després de la suspensió de tots els grans esdeveniments esportius".

"Els mitjans d'informació a Espanya han patit una caiguda dels ingressos publicitaris sense precedents, que restringeix les seves fonts de finançament i pot provocar, a curt i mitjà termini, la fi de l'activitat d'algunes de les seves capçaleres", adverteix l'AMI en un comunicat.

La mesura, aprovada pel govern espanyol mitjançant un decret, serà vigent només mentre duri l'estat d'alarma, però va en la línia del reial decret que el ministeri de Consum, que comanda Alberto Garzón, té previst aprovar per regular el sector i que actualment està en fase d'al·legacions. L'AMI recorda que el joc "no és una activitat prohibida" a Espanya i que, per tant, "no hi ha motiu per pensar que s'hagi d'impedir fer-ne publicitat". A més, segons l'entitat, "el percentatge d'usuaris menors d'edat" dels mitjans digitals esportius és "mínim", per la qual cosa seria possible buscar "eines de control alternatives" a la prohibició d'aquest tipus de publicitat per garantir que "no impacta en menors".

En opinió de l'associació, "tant els diaris esportius com els d'informació general són transmissors de valors positius associats a hàbits saludables" i "la seva activitat informativa, ara en perill, és essencial per al desenvolupament del món de l'esport". L'AMI assenyala que Espanya és "l'únic país que té quatre mitjans esportius rellevants", que responen "a la gran demanda del públic en general i dels esportistes en particular". "El deteriorament de les fonts de finançament dels diaris té, per tant, un efecte devastador sobre el món de l'esport", conclou el comunicat.