L'ARA i 14 mitjans independents més reclamen criteris clars en la publicitat institucional

Un grup de 15 mitjans independents, entre els quals l’ARA, ha enviat aquest dimecres a la secretaria d’estat de Comunicació i a diferents partits polítics una petició formal perquè es revisi la Llei de Publicitat i Comunicació Institucional del 2005. Amb les mesures proposades es persegueixen dos objectius. D’una banda, que els anuncis de les administracions deixin de distribuir-se de forma discrecional i seguint criteris vinculats gairebé exclusivament a l’audiència (quan és públic i notori que els grans mitjans tenen eines per distorsionar les seves dades de seguiment). De l’altra, que aquesta inversió en comunicació que es fa des dels estaments públics serveixi per impulsar la igualtat de gènere als mitjans, la diversitat i la qualitat informativa.

Els signants són: Alternativas Económicas, ARA, Carne Cruda, Catalunya Plural, Crític, Ctxt.es, Cuartopoder, Diario16, El Salto, La Marea, La Voz del Sur, Luzes, Praza Pública, Pikara Magazine i Público. Es tracta de mitjans que sumen més de 60.000 subscriptors i agrupen més de 30 milions d’oients i lectors mensuals.

Entre les mesures que es proposen per fomentar la qualitat i la diversitat als mitjans hi ha excloure de la publicitat institucional aquells mitjans que facin EROs sense haver reduït abans la bretxa entre directius i la resta de la plantilla, fomentar les marques que tinguin acords amb mitjans escrits en altres llengües de l’Estat, primar els que tinguin transparència informativa sobre les seves fonts d’ingressos, o introduir criteris d’avaluació qualitatius, més enllà de la dada global d’audiència, com ara temps d’estada en pàgina o nombre de subscripcions de pagament.

En el paquet de mesures per a la igualtat de gènere, es demana que s’avaluï el percentatge de dones a les plantilles, el de dones entre les firmes de col·laboradors i d'opinió, l’equiparació salarial dones-homes dins de les redaccions o la implantació efectiva de protocols per combatre l'abús contra les dones periodistes, tant dins de les redaccions com fora.