La quarta temporada de 'La casa de papel' arribarà el 3 d'abril del 2020

El gran èxit espanyol de Netflix, La casa de papel, es prepara per a una quarta temporada. Segons va anunciar la plataforma durant la Comic Con del Brasil, la nova entrega estarà disponible el 3 d'abril del 2020. A més, Netflix ha compartit un vídeo a través de Twitter en què deixa clar que un dels eixos de la nova temporada serà la Nairobi, personatge interpretat per Alba Flores. De fet, durant la seva participació a la Comic Con, Flores va avançar que els seguidors de la Nairobi patiran molt en la nova entrega sobre el grup de lladres liderat per El Profesor.

Per la seva banda, Jesús Colmenar, productor executiu i director d'alguns dels capítols de la sèrie, va assegurar que la quarta temporada "serà més dura per a l'espectador" i va afegir que Netflix s'està plantejant fer un spin-off, tot i que no va avançar sobre quin personatge seria. La tercera temporada de La casa de papel, que el 2018 va guanyar l'Emmy a la millor sèrie internacional, es va estrenar aquest juliol i, segons Netflix, 34 milions de famílies la van veure durant la seva primera setmana disponible al servei.