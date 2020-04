Una de cada quatre empreses audiovisuals catalanes ha aturat del tot l'activitat

El 25,5% de les empreses audiovisuals declaren haver aturat del tot l'activitat per culpa de la crisi generada pel coronavirus i només un 2,1% asseguren no haver patit cap afectació. Són dades d'una enquesta del Clúster Audiovisual presentada aquest dimecres, de manera que recull tota mena de companyies. Una de les preguntes demanava quant de temps calculaven que necessitarien per recuperar la normalitat un cop acabi l'estat d'alarma. La resposta majoritària és de 3 a 6 mesos, dita per un 44,7% dels sondejats. Un 27,7% creuen que fins i tot serà superior al mig any.

El Clúster també preguntava quina disminució de la facturació anual havien previst que patirien. En aquest cas, el 31,9% asseguren que deixaran d'ingressar entre el 50% i el 75%. Una altra dada rellevant és que el 27,7% de les empreses i institucions que han respost l'enquesta han aplicat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), mentre que un 25,5% més han aplicat altres formes de reajustament. Malgrat el clima pessimista, un 46,8% dels socis enquestats intenten mantenir la força laboral íntegra.

El Clúster Audiovisual de Catalunya ha adreçat una carta al departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat on li recorda la urgència de prendre mesures de suport econòmic per garantir el futur del sector. "Tot i valorar positivament algunes de les mesures proposades per les administracions públiques d’àmbit autonòmic i nacional, el Clúster demana millorar les condicions d’aplicació a les ajudes, que considera excessivament restrictives, ja que inclouen traves burocràtiques difícils d’assumir per a les empreses", expliquen, en un comunicat.