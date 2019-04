El Parlament insta Torra a convocar eleccions, i quatre notícies més del dia

1.

El Parlament insta el president Torra a sotmetre's a una qüestió de confiança o a convocar eleccions. PSC, Cs i PP voten a favor d'una moció presentada pels socialistes que tira endavant després que la CUP es negués a participar en la votació. El portaveu dels bisbes espanyols s'oposa al "dret a decidir" de Catalunya perquè no és "moralment legítim".

2.

Al Judici del Procés, el comissari Molinero explica que el president Puigdemont va assegurar a Trapero que si hi havia una "desgràcia" l'1-O "possiblement" declararia la independència aquell vespre. En les declaracions de guàrdies civils, un agent ha introduït el concepte "guerrilles urbanes" per referir-se als votants.

3.

Una gravació demostra que un inspector de policia, pagat amb diners públics, va intentar obtenir informació i documentació per utilitzar contra Podem en una reunió a Nova York amb un exministre d'Hugo Chávez.

4.

Detenen un home que va ajudar a morir la seva dona a Madrid. Amb la seva acció, Ángel Hernández també reclama que es despenalitzi l'eutanàsia.

5.

Torna el diari del còmic. Coincidint amb el Saló del Còmic, des d'aquest any Barcelona Còmic, l'ARA ofereix demà un any més i amb l'ajuda dels millors professionals una edició en paper especial tant amb informació feta en format de còmic com amb dibuixos il·lustrant informacions. El dossier se centra en les noves tecnologies 'deepfake', que poden crear materials audiovisuals d'una versemblança màxima capaç de fer passar per veritables algunes imatges i vídeos que no han existit mai. A la web podeu veure també la fotogaleria o el vídeo amb què us expliquem una jornada tan especial.