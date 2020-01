Per què la caverna defensa en tromba el 'pin parental'

260x366 Portada de La Razón, 18 de gener del 2020 Portada de La Razón, 18 de gener del 2020

Li'n diuen el pin parental, en una jugada mestra del naming infame, perquè parlar obertament de veto evidenciaria que la mesura aprovada per la triple dreta a Múrcia obre la porta a la desprotecció de l'infant pels criteris arbitraris de les famílies. "Hola, soc un antivacunes terraplanista i homòfob. Venia a assegurar-me que el meu fill no rep teories mèdiques contrastades, evidències científiques i una explicació inclusiva de les relacions entre persones". És en aquest context que cal entendre la frase "No podem pensar que els nens pertanyen als pares", de la ministra Isabel Celaá. La Razón hi suca pa, quan escriu el titular "Moncloa judicialitza el pin parental però indulta el procés". Si han sentit una explosió, és el meu demagogiòmetre, que ha rebentat. Perquè no té res a veure pledejar contra lleis que contra persones. Ningú diu de sentenciar a tretze anys de presó les llumeneres de Vox, PP i Ciutadans que han tirat endavant aquesta mesura.

El debat de la triple dreta –la política i la mediàtica– sobre el pin parental se sustenta en una premissa falsa: la (presumpta, teòrica, fal·laç) llibertat dels pares en l'escolarització dels seus fills. L' Abc arrossega amb cavalls Celaá per aquesta frase, en la portada d'aquest dissabte. Però és que l'Estat ja tutela les criatures, agradi o no, en molts àmbits. Només cal mirar què diantres significa la "O" de la ESO: Obligatòria. Si Casado i altres adalils del lema Traieu les mans de les nostres famílies deixen de dur els seus plançons a l'escola entre els sis i els setze anys, veuran com l'Administració té clar de qui són les criatures. ¿I per què aquest entusiasme de la caverna pel pin dels nassos? Doncs perquè destrueix la idea d'un coneixement basat en la factualitat i lligat intrínsecament al progrés social. Per poder destruir el sistema, necessiten liquidar abans el concepte de veritat consensuada.