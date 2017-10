El que són (i el que no) les 'fake news', ministre Dastis

El terme anglès 'fake news' s'ha popularitzat l'últim any i aquí el traduïm generalment com a 'notícies falses'. Però aquesta terminologia ha dut a certa confusió. La Universitat de Columbia ha fet una investigació que demostra que la gent creu que les 'fake news' són, senzillament, mal periodisme. És a dir, les manipulacions, distorsions i semiinvencions de les quals aquesta soferta columna intenta ocupar-se diàriament. Però, a dreta llei, el terme es va encunyar per definir un producte que s'elabora sense cap lligam amb la realitat i que es fa circular maliciosament per les xarxes aprofitant la viralitat del seu contingut inventat. Parlen els responsables de l'estudi: "El resultat més sorprenent d'aquests grups de discussió és que la gent creu que la diferència entre les 'fake news' i el periodisme és una qüestió de grau, en comptes de traçar una distinció clara entre una cosa i l'altra. Sí que associen les 'fake news' amb històries que circulen 'online', sobretot a les xarxes socials, però posen l'èmfasi que són els periodistes i els polítics els proveïdors d'aquestes històries falses".

L'unionisme ha aprofitat aquesta confusió. Per exemple, quan el reprovat ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, qualificava de 'fake news' les càrregues policials. I tenia el fetge de fer-ho davant de mitjans de comunicació que les van poder veure amb els seus ulls (i enregistrar amb les seves càmeres). Que per Twitter circulés alguna foto aïllada que pertanyia a una revolta passada no significa res. De fet, si jo fos l'Estat, m'hauria assegurat de fer córrer alguna manipulació per poder després desacreditar el conjunt, amb la col·laboració inestimable de la premsa escudera. Les càrregues, 'fake news'? No pas. 'Fake minister', més aviat: només cal veure com el desmaneguen cada cop que compareix davant un mitjà internacional.