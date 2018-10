Per què els mitjans parlem d'infermeres en femení?

La premsa informa del dèficit en personal d'infermeria que hi ha a Catalunya: 23.000 persones, falten. En els titulars es parla invariablement d''infermeres', la qual cosa m'ha generat el dubte: ¿hauríem de parlar-ne amb el genèric masculí, perquè així no es reforça la noció que és una professió de dones en oposició als metges, als quals solem referir-nos-hi en masculí? Però, fer servir 'infermers', ¿no és justament invisibilitzar que són dones les que estan assumint de manera aclaparadora aquesta tasca sanitària? 'El País' titulava amb 'infermers' durant un temps però –em consta que després d'un debat viu– ha tornat a 'infermeres' i en una de les peces aclaria que ho fa perquè és així com el col·lectiu prefereix ser anomenat.

De fet, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona va decidir, el juliol del 2004, que el terme 'infermera' designaria en genèric un professional d'aquesta especialitat, al marge del seu sexe. En el seu argumentari, expliquen que la defensa d'aquesta opció es fa "des de la coincidència de molts dels valors de l'ètica del tenir cura (del cuidar) amb què s'ha desenvolupat la cultura femenina i amb la necessitat d'alliberar-los de la càrrega negativa i reivindicar-los per a la millora de l'atenció a la salut". Em sembla molt intel·ligent: en comptes de reforçar l'estigma –segons el qual els metges tenen estatus i les infermeres són simples auxiliars– treballen justament per prestigiar un tipus d'atenció cada cop més essencial. Ja fa anys que la medecina ha entès que és millor tractar persones que no simples pacients.

I, al capdavall, de cada deu metges nous, sis són dones, així que ves que el debat no sigui –d'aquí ben poc– sobre si els periodistes hauríem d'estar titulant "Les metges".