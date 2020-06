Les queixes dels espectadors de TVE es van triplicar durant el primer trimestre del 2020

Durant el primer trimestre del 2020 el defensor de l'audiència de TVE va rebre 3.631 queixes, tres vegades més de les que va rebre l'ens públic durant el mateix període de temps l'any anterior, segons assenyala l'últim informe publicat per la corporació pública. Un dels programes que han provocat l'augment de queixes dels espectadors ha sigut Operación Triunfo i algunes de les polèmiques generades durant la seva emissió (l'edició va arrencar al gener i va acabar el 10 de juny).

En total, el talent show musical ha generat més de 1.900 queixes, és a dir, més de la meitat del total de protestes rebudes durant el primer trimestre de l'any. La majoria de les reclamacions (1.565) fan referència a la defensa de la tauromàquia que va fer Estrella Morente durant la seva actuació al programa després que una de les concursants, Maialen, es mostrés en contra de les corrides de toros. Morente va assistir com a convidada al programa per cantar amb una altra concursant, Nia (guanyadora d'aquesta edició), i abans de començar a cantar va recitar per sorpresa uns versos de José Bergamín que homenatja la tauromàquia: " Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero: los dos se juegan la vida al mismo azaroso juego").

El gruix de queixes sobre l'actuació destacaven que la decisió de Morente va ser una "falta de respecte a gran part de l'audiència que considera que Operación Triunfo no és el lloc per fer al·legats a favor de la tauromàquia". En resposta a la queixa dels espectadors, la direcció d'entreteniment de TVE va assegurar que ni la cadena ni el programa havien sigut informats de la intenció de Morente i que la cantant només va indicar a la concursant amb qui compartia actuació que faria uns exercicis per escalfar la veu. Per la seva banda, en l'informe, el defensor de l'audiència, Ángel Nodal, qualifica l'actuació de Morente com "una falta de respecte professional cap a TVE", però creu que el programa va fer bé en no tallar l'actuació, "ja que hauria sigut un acte de censura injustificable".

Els versos recitats per Morente eren una resposta a les manifestacions antitaurines de la concursant Maialen, un episodi que concentra el segon gruix de queixes contra el programa, tot i que el volum de protestes és molt inferior al que va generar la cantant amb la defensa dels toros. Durant la seva estada a l'acadèmia, la concursant, que ha destacat pels seus posicionaments animalistes, va dir: "S'ha de ser molt psicòpata. És molt nazi, molt. I a sobre venen i et diuen que els toros generen molts diners". Arran d'aquestes paraules, el defensor de l'audiència va rebre 286 queixes, una de les quals procedent de l'Asociación del Toro de Lidia. Des de la direcció d'entreteniment es defensa que TVE està compromesa a garantir la llibertat d'expressió i la pluralitat i destaca que les paraules no es van retransmetre a través de La 1 sinó del canal de YouTube del programa.

Queixes pel feminisme d''OT'

Un altre dels conflictes de l'edició d'enguany va ser la xerrada sobre feminisme a càrrec de la periodista Anna Pacheco que van rebre els concursants amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Pacheco, que es va definir com a "feminista radical", es va mostrar en contra del concepte de feminisme liberal encunyat per Ciutadans i va defensar la necessitat d'un "feminisme anticapitalista". La xerrada, que només es va poder veure a través del canal de YouTube del programa, no va ser ben rebuda per Ciutadans, el PP ni Vox, que van acusar TVE d'adoctrinar i es van sumar a una campanya per demanar el tancament de la televisió pública espanyola. A més, Pacheco va ser víctima d'insults i comentaris denigrants a través de les xarxes socials.

L'informe del defensor de l'audiència inclou una queixa d'un espectador que qualifica la xerrada de Pachecho com "un míting d'ideologia comunista" i protesta perquè considera que el programa va ser "altaveu polític d'una ideologia totalitària". En la seva resposta, el defensor de l'audiència s'alinea tímidament amb les posicions de l'espectador i assegura que la polèmica es podria haver evitat si "els responsables del programa s'haguessin informat, prèviament i correctament, de la visió del feminisme de la convidada". El defensor considera que, tot i legítim, el discurs de Pachecho era "radical" i això va perjudicar "la imatge d'independència, pluralitat i neutralitat que ha de mantenir RTVE".

Deixant de banda Operación Triunfo, l'altre element que ha provocat un augment de les queixes ha sigut l'estat d'alarma, que, segons indica l'informe, ha triplicat el nombre de comunicacions a partir de la segona quinzena de març. L'informe assenyala que amb el confinament es van gestionar 824 peticions de l'audiència, moltes de les quals relacionades amb continguts educatius i la iniciativa Educlan: aprendemos en casa, que es consideraven desfasats i poc pràctics.