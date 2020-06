‘¿Quién quiere ser millonario?’ tornarà a Antena 3 amb famosos

Antena 3 prepara noves edicions de ¿Quién quiere ser millonario? Però en aquesta ocasió hi concursaran personatges famosos, que tindran la possibilitat d’aconseguir un premi màxim d’un milió d’euros, que hauran de destinar a l’ONG que triïn. De moment no s’ha fet públic el nom de cap dels participants, però la cadena sí que ha anunciat que Juanra Bonet repetirà com a presentador, després d’haver conduït els especials que Antena 3 va emetre a començaments d’any.

El canal d’Atresmedia, que havia emès l’exitós concurs d’origen britànic entre el 2005 i el 2009 (tot i que abans ja s’havia pogut veure a Telecinco), va recuperar el format entre el gener i el març amb vuit entregues en què van participar alguns dels millors concursants històrics d’aquest i d'altres programes. La proposta va ser un èxit i va liderar la seva franja amb una mitjana de 2.005.000 espectadors i un 16,1% de quota de pantalla a Espanya, i 258.000 i un 15,6% a Catalunya.