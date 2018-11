La quota de mercat de la televisió en obert marca el seu mínim històric

El percentatge del consum de televisió que es fa a través dels canal en obert va caure fins al seu mínim històric en el primer trimestre d'aquest any, segons les dades que ha fet públiques aquest dimarts la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). De totes maneres, aquesta forma de consum és encara molt majoritària a Espanya, ja que se situa en el 76,6%. Això representa sis dècimes menys que fa un any i dues per sota del segon trimestre del 2017, que fins ara marcava el mínim històric amb un 76,8%.

En qualsevol cas, ja fa anys que la quota de mercat de la TDT segueix una clara tendència a la baixa: a començaments del 2014 era del 82,7%, el primer trimestre del 2016 va baixar per primer cop del 80% i des de llavors ja no ha tornat a superar aquesta barrera. La televisió per satèl·lit també ha anat perdent fidels (fa quatre anys obtenia un 4,1% de quota i ara està en el 2,8%), i en canvi qui guanya terreny és la televisió per cable i les plataformes de 'streaming', que el primer trimestre d'enguany va marcar el seu rècord històric amb un 20,6% del consum total de televisió.

Cal tenir en compte, però, que aquestes dades no són completes, ja que només tenen en compte els operadors que tenen seu a Espanya; en queden fora, per tant, Netflix, la HBO, Amazon o Sky. Si les xifres d'aquestes plataformes també computessin, el percentatge de consum dels serveis de 'streaming' creixerien encara més, en detriment de les altres formes de consum.

Pel que fa al nombre d'abonats als serveis de pagament amb seu a Espanya, arriben ja als 6.724.000, 631.000 més que el primer trimestre de l'any passat. A aquesta xifra caldria sumar-hi els clients que tenen els operadors estrangers. Segons el panel de llars que elabora cada sis mesos la mateixa CNMC (actualitzat de moment fins al segon semestre del 2017), aquests serveis tenen uns 2 milions d'abonats a l'Estat.